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Eski emniyet müdürü FETÖ'den beraat etti

Eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yargılandığı davada beraat etti
 14 Kasım 2019 14:35
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Eski emniyet müdürü FETÖ'den beraat etti

Eski Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılandığı davada beraatine karar verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sazak, avukatı ve yakınları katıldı.

Sazak, son savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ettiği belirterek, "FETÖ ile organik bir bağım yoktur. Hiçbir terör örgütüyle bağlantım yoktur, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair somut delilin bulunmadığını belirterek, beraatine karar verdi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 51 sayfalık iddianamede, eski İl Emniyet Müdürü Metin Seyfi Sazak hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" veya "silahlı terör örgütü yönetmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

İddianamede, Sazak'ın, darbe girişiminin başarılı olması halinde vali olarak görev yapacağı öne sürülüyordu.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 17 Mayıs'ta görülen duruşmada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Sazak'ın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve ''terör örgütüne finansman sağlamak'' suçlarından beraatini talep etmişti.

Savcı, ayrıca Sazak'ın daha önce özel kalem müdürlüğünü yapan ve başka bir soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Sadettin Tospatlıoğlu ile darbe girişiminden önce Zonguldak'ta buluşmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, sanığın "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını istemişti.
Anadolu Ajansı
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