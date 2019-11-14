1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Giresun Valiliği'nden gözaltına alınan Şaban Vatan ile ilgili açıklama

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde şüpheli bir şekilde yaralı bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, sabah saatlerinden polis tarafından gözaltına alındı. Giresun Valiliği gözaltına alınan baba Şaban Vatan ve diğer 3 kişi için açıklamada bulundu
 14 Kasım 2019 14:52
Yazdır
Giresun Valiliği'nden gözaltına alınan Şaban Vatan ile ilgili açıklama

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde şüpheli bir şekilde yaralı bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, sabah saatlerinden polis tarafından gözaltına alındı. Giresun Valiliği gözaltına alınan baba Şaban Vatan ve diğer 3 kişi için açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "TBMM tarafından kurulan 'Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu' ilçedeki incelemelerinin ardından baba Şaban Vatan tarafından tanık Mürsel Küçükal'a yönelik gerek sosyal medya üzerinden, gerekse aleni olarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu tespit edilmiştir.

12.04.2018 günü Eynesil ilçesinde ikametinin önünde ağır yaralı halde bulunduktan sonra hastaneye intikali sağlanan, yapılan müdahalelere rağmen müteveffa Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölüm olayı ile ilgili olarak halen yürümekte olan adli tahkikatın yanında 08.11.2019 günü (12) milletvekilinden oluşan 'TBMM Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu' ilimiz merkez ve Eynesil ilçesinde çalışma ziyareti yapmıştır. Komisyonun faaliyetlerini tamamlayıp İlimizden ayrılmasından sonra baba Şaban Vatan tarafından tanık Mürsel Küçükal'a yönelik gerek sosyal medya üzerinden, gerekse aleni olarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu tespit edilmiştir. 13.11.2019 günü saat:17.57 de Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattını arayan E.K. "Ören yolu Dedeli Küme Evleri üst kısmında bir inilti ve bağırma seslerini" ihbar etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler olay yerine intikal etmiş, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda Şaban Vatan'ın Rabia Naz olayı ile ilgili ifade veren Mürsel Küçükal isimli şahsı atölyeye kapattığını, atölyeden bağırma sesleri geldiğini bildirilmesi üzerine görevli ekip Mürsel Küçükal'ın ikametine geçmiş, şahısla yapılan görüşmede; "tanımadığı ince uzun boylu bayan bir şahsın yanına gelerek Şaban Vatan'ın ikametinin orada Meclis Komisyonunun kendisini beklediğini söyleyerek, Rabia Naz hadisesinin vuku bulduğu yere eşi ile beraber getirdiğini, burada tanımadığı 3 şahsın evin yanında yol üzerinde beklediğini gördüğünü, burada şahısların kendisine Rabia Naz'ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediklerini, kendisinin korkudan yere yatarak defalarca süründürüldüğünü, akabinde Şaban Vatan ve yanında bulananların (kendisini meclis araştırma komisyonu üyesi milletvekilinin yardımcısı olarak tanıtan C.C., yanında bulunan K.K. ve T.D.) kendisini pimapen atölyesine soktuklarını tehdit ve gözdağında bulunduklarını beyan etmiştir. Konu ile ilgili günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş ve adli tahkikat başlamıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"C.C. isimli şahıs konu ile ilgili olarak olayın tanığı Mürsel Küçükal'ı TBMM Meclis Araştırma Komisyonundaki bir üye Milletvekilinin yardımcısı olduğunu ve komisyon üyelerinin olay yerinde kendisini beklediğini söyleyerek kandırmak suretiyle, kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü vererek olay yerinde baskı ve tehditte bulunarak şahsı süründüren, hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K. K., T. D., C. C. ve Şaban Vatan gözaltına alınmış, ikamet adresleri ve araçlarında aramalar yapılarak dijital materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Şantaj-Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından adli tahkikat sürdürülmekte olup, olayda TBMM isminin kullanılması itibariyle Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna da ayrıca bilgi verilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Terör örgütü PKK'ya tıbbi cihazlar gönderen firmaya soruşturma
14 Kasım 2019 14:33		 PTT'de, 6 üst düzey yönetici görevden alındı
14 Kasım 2019 14:08
Tarım Orman Şurası 18 Kasım'da başlayacak
14 Kasım 2019 13:44		 YÖK'ten e-devlet entegrasyonunda büyük bir adım daha
14 Kasım 2019 13:38
Emniyet'ten, polis alımı ve renk körlüğü açıklaması
14 Kasım 2019 13:04		 Sağlık Bakan Yardımcısı: Bebek ölüm hızını düşürdük
14 Kasım 2019 11:20
Dolmuş durakları Güvenpark'tan kaldırılıyor
14 Kasım 2019 10:55		 Gecekondularda yetki belediyelerden alınıp TOKİ'ye veriliyor
14 Kasım 2019 09:29
Kanal İstanbul'da düğmeye basıldı
14 Kasım 2019 09:15		 Bakanlık, 'Neyim var?' portalı için kolları sıvadı
14 Kasım 2019 09:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:16 - YouTube'da çocuklara yönelik videolara düzenleme getiriliyor16:05 - Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Trump'ı çok daha olumlu gördüm16:02 - Cem Küçük, 'Mavi Marmara'dan hakim karşısına çıktı15:58 - Köy okulu öğrencilerinden Bakan Selçuk'a çağrı15:49 - AK Parti'de kongre istifaları... Iğdır İl Başkanı istifa etti15:45 - 'İdari yargı, KHK'daki sorunu bir yıl içinde çözecektir'15:42 - Balıkta kurala uymayana para ve hapis cezası15:38 - Ordu'da dört üniversite mezunundan biri işsiz15:34 - Bakan Koca: Türkiye'de diyabet ortalamanın çok üzerinde15:30 - FETÖ'nün 'askeri öğrenci sorumlusu'na hapis
15:29 - TBMM Genel Kurulu toplandı15:26 - Bakan Ersoy: Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır15:18 - 'Ankesör' bu 8 kritere uyarsa FETÖ delili sayılacak15:12 - İmamoğlu'nun temelini atmadığı proje için Bakanlık devrede15:08 - Merkez Bankası rezervleri azaldı15:06 - Öğretmenler kapı kapı gezip kız öğrencileri okula kazandırıyor15:04 - Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü15:02 - 'Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etmiştir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
'Ankesör' bu 8 kritere uyarsa FETÖ delili sayılacak
Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
AK Parti'de 'kongre' istifaları
Futbolcu olacaktı, öğretmenin şaplağı ile vali oldu
Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı
Yargıtay'dan emsal 'ankesörlü arama FETÖ delilidir' kararı
O ilde sağlık çalışanlarının hesaplarına tek seferde 6 bin 852 TL yatacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 2
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 3
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 5
neyim var portalı 1
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
kurum servislerinde yer kapma telaşı 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
damadı paketle koy kapının önüne 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Hafik Belsan Geçici 2 İşçi Alacak
Osmaniye Bahçe Belediyesi 24 İşçi Alacak
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam