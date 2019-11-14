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Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 14.50'de ABD'nin başkenti Washington'dan İstanbul'a geldi
 14 Kasım 2019 15:04
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Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 14.50'de ABD'nin başkenti Washington'dan İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.
Anadolu Ajansı
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