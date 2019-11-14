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Öğretmenler kapı kapı gezip kız öğrencileri okula kazandırıyor

Muş'un Konukbekler beldesinde öğretmenler, ailelerle yaptıkları görüşmeler sonucu 15 kız öğrencinin okula devamını sağladı
 14 Kasım 2019 15:06
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Öğretmenler kapı kapı gezip kız öğrencileri okula kazandırıyor

Muş'ta görev yapan öğretmenler, köyleri gezerek çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen kız çocuklarını okula kazandırıyor.

Konukbekler Beldesi Yatılı Bölge Ortaokulunda görevli öğretmenler, devamsızlık yapan ve okula devam etmeyen kız öğrencilerinin eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, beldeye bağlı köyleri gezen öğretmenler, çocuklarını tekrar okula göndermelerini sağlamak için aileleri ziyaret ediyor.

Tüm öğrencileri okula kazandırmak için çaba gösteren öğretmenler, 15 kız öğrencinin yeniden eğitimine davam etmesine katkı sundu.


Fedakar öğretmenler kapı kapı gezerek öğrencileri eğitime kazandırıyor

Okul Müdürü Recep Arğun, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı öğrencilerin son zamanlarda okula gelmediğini tespit ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin okula devam etmesi için öğretmenlerden bir ekip oluşturduklarını belirten Arğun, "Arkadaşlarımız şu ana kadar aile ziyaretleri sonucu 12 öğrenciyi yeniden eğitime kazandırmayı başardı. Bugün yapılan çalışmayla da 3 kız öğrencimizin ailesini de ikna ettik. Toplam 15 kız öğrencimizin okula devamını sağladık. Tüm öğrencilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Sınıf Öğretmeni Nevin Karaca ise ev ziyaretlerinde velileri ikna etmeye çalıştıklarını bildirerek, "Çalışmaların devam etmesini gönülden istiyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Umarım Türkiye'nin hiçbir yerinde okula gitmeyen, bu imkanlardan faydalanmayan kız öğrenci kalmaz." dedi.

İkna sonucu okula devamı sağlanan öğrenci Fatma Yalçınkaya da yeniden arkadaşlarına kavuşacağı için mutlu olduğunu belirterek, ailesiyle görüşmek için evlerine kadar giden öğretmenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
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