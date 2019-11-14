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İmamoğlu'nun temelini atmadığı proje için Bakanlık devrede

İstanbul'da Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptal edilmesine değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız" dedi. NTV'ye konuşan Kurum; sosyal konut projesi, lüks konut vergisi ve kaçak yapılarla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu
 14 Kasım 2019 15:12
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İmamoğlu'nun temelini atmadığı proje için Bakanlık devrede

Konuyla ilgili açıklama NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Kurum, şunları söyledi:

Bu konuya ilişkin bakan yardımcımız buna ilişkin teknik cevapları verdi. Şunu ifade etmek isterim. Dünyanın atık su arıtma tesislerine bakışı incelendiğinde, iklim değişikliği dünyanın en önemli problemlerinin başında geliyor. Tüm dünyanın tedbir aldığı süreçte atık su arıtma tesisleriyle alakalı olarak tüm düya ileri biyolojik arıtma tesislerine geçiyor. Ülkemizde atık su tesislerinden yeniden kullanım oranı yüzde 1,2.

"İBB'NİN KARARI TALİHSİZ"

İklim değişiklikleriyle ilgili adımlarımızı atmak durumundayız. İBB Başkanı'nın açıklaması ve aldığı karar talihsiz. Yapmama üzerinden prim yapılıyor. Bu atık su arıtma tesisine neden ihtiyaç var? Atık sular Marmara'ya deşarj ediliyor. Bugünkü arıtma tesislerini biyolojik hale getiremezseniz denizi kurtaramazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımıznı sayesinde Haliç yanında gezilebilir, içinde balıkların yüzdüğü bir hale geldi.

Tüm dünya biyolojik arıtmaya geçerken İBB Başkanı çıkıp 'Bu israf projesidir' gibi talihsiz bir açıklama yaptı. Buna müsaade etmeyeceğiz, belediyenin sorumlulukları var. Haliç'in eski haline dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız."

65 BİN KONUTTA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşümle ilgili bir strateji ortaya koyduk. 4 ana başlık altında topladık. Bizim ülkemize baktığınızda yılda 23 bin deprem meydana geliyor. 80 bin canımızı kaybettik toplamda. Bu noktada depremin terör kadar tehlikeli olduğuna inanıyorum. Nüfusumuzun yüzde 60'ı deprem bölgesinde yaşıyor. Cumhurbaşkanımız ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız demişti. Birçok inşaatımızı depreme hazır hale gelitrdik. 1.5 konutumuz var acil dönüşüm ihtiyacı olan. 5 yıl içinde vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde ve gönüllü olarak yapacağız diye hedef koyduk.

Düzenleme ile bir kısmını güçlendirme ile bir kısmını yüzde 50'ye kadar faiz desteğiyle yapmak istiyoruz. Bu yıl Türkiye genelinde 65 bin kentsel dönüşümün başlangıcını sağladık. Bizim tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkaracak projeleri yapmaya çalışıyoruz. 65 bin konutun 25 binini İstanbul'da yapıyoruz. Her yıl kararlı bir şekilde projeleri gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızı depreme hazırlıklı hale getireceğiz."

SOSYAL KONUTTA HEDEF 250 BİN

TOKİ aracılığıyla yapılan 50 bin sosyal konut için başvuru sayısının 638 bine yükseldiğini söyleyen Kurum, şöyle devam etti:

"Mahalle kültürünü yansıtacak projeler olacak. 2 bin 500'ünün inşaatına başlattık. Hedefimiz 250 bin sosyal konut yapmak. Dar gelirliler için yılda 100 bin konut yapacağız. Tüm şehirlerimizde projeler yapmaya gayret gösteriyoruz. 50 bin konutu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla daha yukarılara çekmek."

LÜKS KONUT VERGİSİ

Lüks konut vergisinde değerleme çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağı bilgisini de veren Bakan Kurum, "5 milyon ve üzeri 150 bin ila 200 bin arası bağımsız bölüm var. Kademeli bir şekilde bir vergilendirme söz konusu olacak" diye konuştu.

KAÇAK YAPILAŞMA İLE MÜCADELE

Kurum, Bodrum ve Karadeniz yaylaları başta olmak üzere kaçak yapılarla mücadelenin devam ettiğini belirterek "Kaçak yapıyla ilgili kararlı bir duruş sergiliyoruz. Doğal güzelliklerimizi korumak zorundayız. Bodrum'da vicdanen herkesi üzen yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz. İmar barışına uymayan yapılara ilişkin kararlı duruşumuz da devam edecek" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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