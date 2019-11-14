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Bakan Ersoy: Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, piyasadaki bazı kitapların içeriğine ilişkin eleştiriler ile ilgili, 'Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabii tutulamaz. Bu alenen sansür uygulaması olmakta ve Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır' dedi
 14 Kasım 2019 15:26
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Bakan Ersoy: Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçe sunumunu yaptı.

Bakan Ersoy, Bakanlığa yönelik olarak piyasadaki bazı kitapların içeriğinden yola çıkarak eleştirilen getirildiğini hatırlatarak, "Neden bandrol verdiğimiz konusunda eleştiriler dile getirilmektedir. Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değildir. Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabii tutulamaz. Bu alenen sansür uygulaması olmakta ve Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır. Toplumumuzun rahatsız olduğu söz konusu eserlere yönelik kanuni bir yaptırım için vatandaşlarımızın Bakanlığımıza değil savcılığa başvurması gerekmektedir" diye konuştu.
DHA
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