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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı
 14 Kasım 2019 15:29
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş "belediyelere kayyum atamaları", Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman "Filistin'deki son gelişmeler", Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu "emekçiler açısından Türkiye'nin ekonomik ve güncel durumu"na ilişkin gündem dışı konuşmalar yaptı.

HDP'li Beştaş, "Bir sabah uyandığımızda birkaç belediyemize el konulduğunu görüyoruz. Bir iktidar neden kayyum atamasından medet umar? Çünkü iflas bayrağını açmıştır. Yönettiği halk sürekli yoksullaşıyorsa, sistem tükenmişse, hazine boşalmışsa güveneceği hiçbir şey yoktur." dedi.

Beştaş, kayyum atamalarının nedeninin "yolsuzluklara devam etme isteği" olduğunu savundu.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman da gelinen süreçte İsrail'in saldırılarını artırdığını, Filistinlileri açlığa ve misket bombalarına mahkum ettiğini belirtti.

"Dün Gazze'ye saldıran terör devleti İsrail'in onlarca Filistinli'yi çocuk yaşlı demeden katlettiğini" söyleyen Karaduman, 6 milyon Filistinli'nin yurtlarından sürgün edildiğini, mülteci statüsünde yaşadığını, yüzbinlerce kadın, yaşlı ve çocuğun çadır kamplarında en basit imkanlardan bile yoksun şekilde yaşamaya mahkum edildiğini dile getirdi.

"Filistin'deki zulmün, akan kanın ve katliamın baş müsebbibi olan terör devleti İsrail'in, eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in, 13 Kasım 2007'de milletin Meclisinde konuşturulduğunu ve ayakta alkışlandığını" anlatan Karaduman, "Peres'i alkışlayan bu eller, süreç içinde terör devleti İsrail'le ticaret hacmini zirveye taşıyan eller olmuştur." diye konuştu.

- "Siyasi körlük olarak değerlendiriyorum"

Bunun üzerine sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Karaduman'ın "talihsiz bir konuşma" yaptığını söyledi.

Dünyanın, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, Filistinle ilişkisini iyi bildiğini belirten Turan, "Tüm dünyanın gördüğü gerçeği arkadaşımızın görmemesini siyasi körlük olarak değerlendiriyorum." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na en fazla İsrail'in karşı çıktığını hatırlatan Turan, "Sevsek de sevmesek de tüm yanlışlarını bilsek de bir zamanlar İsrail ile samimi niyetlerle Filistinlilerin haklarını koruyup kollamak için görüşmeler yaptık. Keşke bu sağduyuyu tüm ülkeler, örgütler ve partiler üstlenseydi de bugün halen Filistin meselesini konuşmak zorunda kalmasaydık." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda, yerlerinden söz alan bazı milletvekilleri, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Anadolu Ajansı
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