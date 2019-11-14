FETÖ'nün 'askeri öğrenci sorumlusu'na hapis
|14 Kasım 2019 15:30
|Yazdır
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün sözde askeri öğrenci sorumlusu olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İrfan Kaya ile avukatı katıldı.
Sanık Kaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve örgüt mensubu askeri öğrencilerle ilgilendiği iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.
Savcı, sanığın ByLock kullandığını ve askeri öğrenci olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirilen örgüt üyelerinin takibini yapan "öğretmen" konumunda yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Kaya'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırarak, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|KHK ile ihraç edilen eski hakimden ByLock çıktı
14 Kasım 2019 14:37
|Eski emniyet müdürü FETÖ'den beraat etti
14 Kasım 2019 14:35
|8 yabancı terörist daha ülkelerine gönderilecek
14 Kasım 2019 14:30
|Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
14 Kasım 2019 13:47
|Ekonomiye zarar vermek için bombalı saldırı düzenleyeceklermiş
14 Kasım 2019 13:40
|Turuncu kategoride aranan El Kaide üyesi yakalandı
14 Kasım 2019 13:19
|Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale
14 Kasım 2019 11:39
|Mahkeme heyetini tehdit eden FETÖ sanığının 8 yı hapsi istendi
14 Kasım 2019 11:26
|Diyarbakır'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 1'i ağır 9 yaralı
14 Kasım 2019 11:25
|Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi
14 Kasım 2019 10:53