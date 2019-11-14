AK Parti'de kongre istifaları... Iğdır İl Başkanı istifa etti

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Tutulmaz, 5 yılı aşkın bir süredir bu görevi yürüttüğünü söyledi. Görev yaptığı sürece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parti teşkilatının desteğini aldığını belirten Tutulmaz, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ve genel merkezimizin kararıyla 7. Olağan Kongre süreci başlamıştır. Uzun süre yapmış olduğum bu görevi bir başka arkadaşa tevdi etmek üzere kongrede aday olmak istemediğimi genel merkez teşkilat başkanlığımıza arz ettim." dedi.

Tutulmaz, yapılan istişare sonucu kongrede aday olmama kararı aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Aday olacak kardeşimizi şimdiden belirleyerek kongre sürecini yürütmeye karar verdik. Bu nedenle affımı isteyerek dün itibarıyla genel merkezimize istifamı sundum. Kararımızın şahsım, teşkilatım ve partim için hayırlara vesile olmasını temenni ederim."

Tutulmaz, 2014 yılının haziran ayından beri AK Parti Iğdır İl Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Boşalan il başkanlığına ise geçici olarak parti üyelerinden Ferdi Turan'ın görevlendirildiği öğrenildi.