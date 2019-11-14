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Köy okulu öğrencilerinden Bakan Selçuk'a çağrı

Siirt'in Eruh ilçesinde eğitim gören ortaokul öğrencileri Minderini Kap Gel Projesiyle okulun bahçesinde öğretmenleriyle beraber günde 1 saat kitap okuma etkinliği başlattı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulunarak, "Minderini kap gel kitap okuyalım" dedi
 14 Kasım 2019 15:58
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Köy okulu öğrencilerinden Bakan Selçuk'a çağrı

Siirt'in Eruh ilçesinde eğitim gören ortaokul öğrencileri Minderini Kap Gel Projesiyle okulun bahçesinde öğretmenleriyle beraber günde 1 saat kitap okuma etkinliği başlattı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulunarak, "Minderini kap gel kitap okuyalım" dedi.

Eruh 75. Yıl Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu idarecileri okulun bahçesinde düzenlenen okuma etkinliğine öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 100 kişi katıldı. Okul bahçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendiği için çok mutlu olduğunu belirten 5. sınıf öğrencisi Rüya Dayanan, sınıf arkadaşlarıyla beraber açık hava da kitap okumanın çok zevkli olduğunu dile getirdi. Dayanan, "Okulca yaptığımız bir etkinliğimiz var, 'Minderini kap gel' etkinliğimiz. Bu etkinlikte güneşin ve bulutların tadını iyice çıkarıyoruz. Kitap okuyarak bununla daha eğlenceli oluyor. Buradan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sesleniyorum, bizim bu etkinliğimizi tüm Türkiye'ye yaymanızı ve temel bir okuma dersi olmasını istiyorum. Sizi de minderinizi alıp buraya davet ediyorum" dedi.


Köy okulu öğrencilerinden Bakan Selçuk'a çağrı

Herkesin kitap okumasını ve kitap okudukça hayal gücünün geliştiğini belirten Nergiz Kurt adlı 8. sınıf öğrencisi ise "Okulumuzda başlattığımız bir proje var Minderini Kap Gel Projesi, her gün bir saat kitap okuyoruz. Bunu dışarıda gerçekleştirdiğimizde daha eğlenceli oluyor içeride okuduğumuzda biraz sıkıcı geçiyor. Ama dışarıda okuduğumuzda daha eğlenceli geçiyor. Kendimizi evimizde hissediyor ve güneşin tadını çıkarıyoruz. Bunu bütün okulların yapmasını istiyorum" diye konuştu.

Okul idaresinin başlatmış olduğu Minderini Kap Gel Projesinin verimli geçtiğini belirten okul öğretmenlerinden Habib Kaya, proje kapsamında okul öğrencilerinin havaların açık olduğu her gün 1 saat okul bahçesinde kitap okuma etkinliği düzenleyerek öğrencilerde kitap okumayı sevdirdiklerini söyledi. Kaya, "Minderini Kap Gel Projesi ile birlikte öğrencilerimiz her gün bir saat kitap okuma etkinliği gerçekleştirmektedir. Bu kitap okuma etkinliğinde de hava güzel güneşli olduğu zaman hem doğanın güzelliğinden yararlanılıp hem de kitap okumayı keyifli hale getirmek amacındaydık. Bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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