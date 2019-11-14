Cem Küçük, 'Mavi Marmara'dan hakim karşısına çıktı
|14 Kasım 2019 16:02
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Gazze'ye 31 Mayıs 2010'da insani yardım taşıyan ve İsrail askerlerince saldırıya uğrayan Mavi Marmara gemisinde bulunanlara hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Cem Küçük, duruşmada savunma yaptı.
İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada bir önceki celsede hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan sanık Cem Küçük hazır bulundu.
Müştekilerden Gülden Sönmez, Hüseyin Oruç ve Hakkı Aygün'ün de katıldığı duruşmada diğer müştekileri avukatları temsil etti.
Duruşmada savunması alınan sanık Küçük, gazeteci olarak bir televizyon kanalında sarf ettiği sözlerin hakaret amacı taşımadığını belirterek, "Böyle durumlarda konuşmanın bütününe bakmak gerekmektedir. Konuşmanın başlangıcı, devamı ve sonunun tamamı dikkate alınırsa, hakaret kastımın olmadığı görülecektir." dedi.
Küçük, "Amacım Türk dış politikasını belirlemeye kimsenin, şahısların derneklerin veya cemaatlerin bir yetkisi bulunmadığını belirtmekti. Yani yorumlarım şahıslara değil, belirli bir zihniyete yönelmiştir. Yine de bu sözlerden dolayı bir yanlış anlama olmuş ise özür de dilemiştim. Hakaret kastım olsa daha farklı beyanlarda bulunurdum. Sözlerim eleştiriden ibarettir." ifadelerini kullandı.
Sanık Küçük, hakkında beraat kararı verilmemesi durumunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti.
Müştekilerden Hakkı Aygün de, şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini belirterek, "Bu sözlerden ben de rahatsız oldum. Benimle birlikte toplum içerisinde, 'manyak tipler' ifadesi ile bir genelleme yapıldığı kanaatindeyim." dedi.
Müşteki ve sanık avukatlarının beyanlarının alınmasından sonra ara kararını açıklayan mahkeme, dava konusu televizyon programının tamamının değerlendirmeye alınması yönündeki talepler hususunda bir sonraki duruşmada değerlendirme yapılmak üzere duruşmayı erteledi.
- İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cem Küçük hakkında, katıldığı bir televizyon programında Mavi Marmara gemisinde bulunanlarla ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlattığı belirtiliyor.
İddianamede, Küçük'ün "zincirleme hakaret" suçundan 4 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
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