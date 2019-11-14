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YouTube'da çocuklara yönelik videolara düzenleme getiriliyor

Çocuklara yönelik videoların açıkça belirtilmesi zorunluluğu getirilecek. Videolarda kişiselleştirilmiş reklamlar yayımlanmayacak. Videolara yorum yapılamayacak, beğeni ve abonelik rakamları gösterilmeyecek
 14 Kasım 2019 16:16
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YouTube'da çocuklara yönelik videolara düzenleme getiriliyor

Amerikan teknoloji şirketi Google, video paylaşım sitesi YouTube'da çocuklara yönelik paylaşımlar için İnternette Çocukların Mahremiyetinin Korunması Yasası (COPPA) uyarınca bazı değişiklikler yapacağını duyurdu.

Şirketin YouTube kullanıcı destek sayfasında yapılan açıklamada, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile varılan adli uzlaşma anlaşması kapsamında çocuklara yönelik video paylaşımlarının sunumunda ve bu içeriklere yönelik reklam uygulamalarında düzenlemelere gidileceği bildirildi.

Açıklamada, çocuklara yönelik video paylaşımı yapanların, yükledikleri videoların çocukları hedeflediğini veya çocukların ilgisini çekebilecek içeriğe sahip olduğunu önceden belirtmesinin zorunlu olacağı kaydedildi. Bunun yapılmaması durumda ise bu tip içeriklerin makine öğrenimi yazılımlarıyla otomatik olarak saptanarak yeni kuralların yükleyicilerden bağımsız olarak uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, çocukların veya çocuk karakterlerin yer aldığı, popüler çocuk programlarına veya çizgi ve animasyon karakterlere odaklanan, oyun amaçlı rol yapma ve oyuncaklarla hikaye anlatma unsurları içeren, çocuk karakterlerin oyun amaçlı rol yaptığı ve hayali oyun dünyaları kurduğu doğal oyun eylemlerine yer veren veya popüler çocuk şarkıları, hikayeleri ve şiirleri içeren videoların çocuklara yönelik içerikler olarak değerlendirileceği belirtildi.

- Çocuk videolarında "kişiselleştirilmiş reklam" yayımlanmayacak

Öte yandan Google, YouTube'da çocuklara yönelik olduğu belirtilen veya belirlenen videolarda kişiselleştirilmiş reklam yayımlanmayacağını ve izleyici verilerinin bu amaçla toplanmayacağını bildirdi.

Şirket, söz konusu videolarda yalnızca kişiselleştirilmemiş reklamların yayımlanacağını ifade etti.

- Videolarda yorum olmayacak, beğeni ve abone sayısı gösterilmeyecek

Açıklamada ayrıca çocuklara yönelik videolara yorum yapılamayacağı, beğeni ve abone sayılarının gösterilmeyeceği de kaydedildi.

Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeye uyumu sağlamak üzere içerik üreticilerine 4 ay süre tanınacak.

Google, YouTube'daki çocuk videolarında kişiselleştirilmiş reklamlar yayımlayarak Çocukların Mahremiyetinin Korunması Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle açılan soruşturmada FTC'ye 170 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti.
Anadolu Ajansı
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