Başsavcılıktan 'İngiliz görevli' açıklaması
|14 Kasım 2019 16:41
|Yazdır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in Beyoğlu'nda cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle maktulun eşi hakkında bu aşamada geçici bir tedbir mahiyetinde yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu bildirdi.
Le Mesurier'in, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda dün cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ölüme ilişkin bazı basın yayın organlarıyla görsel medyada çıkan gerçeğe aykırı haberler nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından James Gustaf Edward Le Mesurier'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir. Soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle James Gustaf Edward Le Mesurier'un eşi hakkında bu aşamada geçici bir tedbir mahiyetinde yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur."
- Çalışanların ifadelerine başvuruldu
Bu arada, soruşturma kapsamında, Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in yanı sıra bazı çalışanların da ifadelerine başvuruldu.
Ayrıca soruşturma kapsamında evde bulunan bazı elektronik eşyalarla Winberg'in cep telefonunun incelendiği öğrenildi.
Winberg'in, eşi Le Mesurier'in bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı söylemesi ve evde bazı ilaçlar bulunması nedeniyle Le Mesurier'in hastane kayıtlarının incelendiği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gümüşhane Valiliğinden 'define araması' açıklaması
14 Kasım 2019 17:32
|TCDD personeline 3 bin TL promosyon
14 Kasım 2019 17:18
|Huzurevine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu
14 Kasım 2019 17:06
|Baba Şaban Vatan, tanığı atölyeye kapatıp tehdit etmiş!
14 Kasım 2019 14:52
|Terör örgütü PKK'ya tıbbi cihazlar gönderen firmaya soruşturma
14 Kasım 2019 14:33
|PTT'de, 6 üst düzey yönetici görevden alındı
14 Kasım 2019 14:08
|Tarım Orman Şurası 18 Kasım'da başlayacak
14 Kasım 2019 13:44
|YÖK'ten e-devlet entegrasyonunda büyük bir adım daha
14 Kasım 2019 13:38
|Emniyet'ten, polis alımı ve renk körlüğü açıklaması
14 Kasım 2019 13:04
|Sağlık Bakan Yardımcısı: Bebek ölüm hızını düşürdük
14 Kasım 2019 11:20