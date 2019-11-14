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DEAŞ'lı 6 terörist sınır dışı edildi

Alman uyruklu DEAŞ'lı 6 terörist, İstanbul'dan tarifeli uçakla Berlin'e gönderildi
 14 Kasım 2019 17:12
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DEAŞ'lı 6 terörist sınır dışı edildi

Alman uyruklu DEAŞ'lı 6 terörist, İstanbul'dan tarifeli uçakla Berlin'e gönderildi.

İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiği, bugün Birleşik Krallık uyruklu bir teröristin Londra'ya, Almanya uyruklu 7 teröristin ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedilmişti. İşlemleri tamamlanan terör örgütü üyelerinin 6'sı İl Göç İdaresinin aracıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Uçağa bindirilen örgüt üyeleri, Almanya'nın başkenti Berlin'e gönderildi. Apronda bulunan araçtan indirilen 2'si erkek, 4'ü kadın DEAŞ'lı, Berlin'e gidecek tarifeli uçağa yönlendirildi. Kadınlardan birinin kucağında bebeğiyle uçağa binmesi dikkat çekerken, uçak saat 16.15'te havalimanından hareket etti.
İhlas Haber Ajansı
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