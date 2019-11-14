TCDD personeline 3 bin TL promosyon
TCDD'deki memurlar için maaş promosyon ihalesini Vakıfbank kazandı. Memurlara 3 bin TL promosyon ödenecek
|14 Kasım 2019 17:18
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Gümüşhane Valiliğinden 'define araması' açıklaması
14 Kasım 2019 17:32
|Huzurevine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu
14 Kasım 2019 17:06
|Başsavcılıktan 'İngiliz görevli' açıklaması
14 Kasım 2019 16:41
|Baba Şaban Vatan, tanığı atölyeye kapatıp tehdit etmiş!
14 Kasım 2019 14:52
|Terör örgütü PKK'ya tıbbi cihazlar gönderen firmaya soruşturma
14 Kasım 2019 14:33
|PTT'de, 6 üst düzey yönetici görevden alındı
14 Kasım 2019 14:08
|Tarım Orman Şurası 18 Kasım'da başlayacak
14 Kasım 2019 13:44
|YÖK'ten e-devlet entegrasyonunda büyük bir adım daha
14 Kasım 2019 13:38
|Emniyet'ten, polis alımı ve renk körlüğü açıklaması
14 Kasım 2019 13:04
|Sağlık Bakan Yardımcısı: Bebek ölüm hızını düşürdük
14 Kasım 2019 11:20