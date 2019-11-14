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TCDD personeline 3 bin TL promosyon

TCDD'deki memurlar için maaş promosyon ihalesini Vakıfbank kazandı. Memurlara 3 bin TL promosyon ödenecek
 14 Kasım 2019 17:18
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TCDD personeline 3 bin TL promosyon

Bugün Ulaştırma Memur-Sen, TCDD yetkilileri ve çeşitli bankaların katıldığı promosyon ihalesini Vakıfbank kazandı.

24 BİN MEMURA 3000 TL PROMOSYON

Vakıfbank, TCDD'deki 24 bin memura 36 ay içinde 3000 TL promosyon ödemesi yapacak.
Memurlar.Net
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