1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanı'ndan 'atama' açıklaması

Fahrettin Koca: Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalarda orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum
 14 Kasım 2019 17:20
Yazdır
Sağlık Bakanı'ndan 'atama' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını bildirerek, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağını söyledi.

Koca, TBMM'de gazetecilerin soruları yanıtladı.

ARALIK'TA PERSONEL ALIMI İÇİN KILAVUZ YAYIMLANACAK

Sağlık Bakanlığındaki atamalarla ilgili Koca, "17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalar orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum." diye konuştu.

Aralık ayındaki sağlık personeli alımına ilişkin forumdaki paylaşımlara katılmak için TIKLAYINIZ

Şehir hastanelerine 25 yıllığına ne kadar ödeme gerçekleştirileceği ve CHP'nin bu konuya ilişkin iddialarının sorulması üzerine Koca, şehir hastanelerinin hızlı inşasının hızlı finansla mümkün olduğunu ve Kamu Özel İşbirliği (PPP) modeliyle yapıldığını hatırlattı.

Bu süreçte şehir hastaneleri konusunda tecrübeye sahip olduklarını ve genel bütçeden yapılabilirliğini düşünerek kendi imkanlarıyla yapmayı düşündüklerini kaydeden Koca, "Bu, yarın tekrar PPP modeliyle yapmayacağımız anlamına gelmez. Ama bugünkü tercihimiz bu hastanelerin yapımını genel bütçeden yapabilir olduğumuz. Artık edindiğimiz tecrübeyle bunu daha rahat yapabiliriz diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Şehir hastaneleri kamu özel iş birliğiyle yapılmak zorunda değil"

İlave ihalesi devam eden 10 şehir hastanesinin olduğuna işaret eden Koca, bu hastanelerden Ordu, Sakarya ve Sancaktepe için proje ihalelerine çıkıldığını, ilave 7 hastane için de var olan ihaleleri iptal edip birkaç ay içinde proje ihalelerine çıkılmış olacağını açıkladı.

Erzurum Şehir Hastanesi, Balıkesir Şehir Hastanesinin PPP modeliyle yapılmadığına dikkati çeken Koca, "Şehir hastaneleri kamu özel iş birliğiyle yapılmak zorunda değil." dedi.

- "Hizmetlerin hale süresi 25 yıl değil, 5 yıl"

Şehir hastaneleriyle ilgili iddialara işaret eden Koca, "Şehir hastaneleriyle ilgili bir kullanım bedeli var. Kısaca kira dediğimiz... P1 dediğimiz bina bakım, bir de P2 dediğimiz hizmetlerin ihalesi var. Kullanım bedeli kira dediğimiz durum 25 yıllık bir kullanım bedeli. Hizmet dediğimiz, kimisinde 14,15, 19'a kadar çıkabilen hizmetlerin ise ihale süresi 25 yıl değil, 5 yıl." bilgisini verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Varank: Koza Altın, TMSF bünyesinde yüzde 220 kar etti
14 Kasım 2019 17:41		 Hilal Kaplan, Trump'a sorduğu soru sonrası ilk kez konuştu
14 Kasım 2019 17:22
'Filistin özgürleşmeden İslam dünyası huzura kavuşmaz'
14 Kasım 2019 17:02		 Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a ve senatörlere izlettiği videoyu paylaştı
14 Kasım 2019 16:58
CHP'den 'Erdoğan'ın ABD ziyaretine' ilişkin değerlendime
14 Kasım 2019 16:34		 Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Trump'ı daha olumlu gördüm
14 Kasım 2019 16:05
AK Parti'de kongre istifaları... Iğdır İl Başkanı istifa etti
14 Kasım 2019 15:49		 Bakan Koca: Türkiye'de diyabet ortalamanın çok üzerinde
14 Kasım 2019 15:34
Bakan Ersoy: Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır
14 Kasım 2019 15:26		 İmamoğlu'nun temelini atmadığı proje için Bakanlık devrede
14 Kasım 2019 15:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:50 - Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar17:45 - 2 yıl içinde 25 bin kişiye istihdam sağlanacak17:41 - Varank: Koza Altın, TMSF bünyesinde yüzde 220 kar etti17:38 - Doktorlar şüphelendi, poşet içinde bebek cesedi bulundu17:32 - Gümüşhane Valiliğinden 'define araması' açıklaması17:29 - Temizlik denetimi 'görünmez spreyle' sağlanacak17:22 - Hilal Kaplan, Trump'a sorduğu soru sonrası ilk kez konuştu17:20 - Sağlık Bakanı'ndan 'atama' açıklaması17:18 - TCDD personeline 3 bin TL promosyon17:12 - DEAŞ'lı 6 terörist sınır dışı edildi
17:06 - Huzurevine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu17:02 - 'Filistin özgürleşmeden İslam dünyası huzura kavuşmaz'16:58 - Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a ve senatörlere izlettiği videoyu paylaştı16:45 - 'Ankesör' bu 8 kritere uyarsa FETÖ delili sayılacak16:41 - Başsavcılıktan 'İngiliz görevli' açıklaması16:34 - CHP'den 'Erdoğan'ın ABD ziyaretine' ilişkin değerlendime16:25 - Bursa, Dünyanın en güvenli 27'nci şehri16:16 - YouTube'da çocuklara yönelik videolara düzenleme getiriliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
'Ankesör' bu 8 kritere uyarsa FETÖ delili sayılacak
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!
O ilde sağlık çalışanlarının hesaplarına tek seferde 6 bin 852 TL yatacak
Futbolcu olacaktı, öğretmenin şaplağı ile vali oldu
Sağlık Bakanı'ndan 'atama' açıklaması
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
AK Parti'de 'kongre' istifaları
Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zaten amerika'nın yarısı türk 1
Stockholm sendromu 1
izlanda milli takımını havaalanında karşılama sorunsalı 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
nagatomo keşke nagazaki'de ölseydi 1
sürpriz kutusu 1
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
sakın gelme 2
dindar bir gençlik istiyorum 1
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 5
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Kepez Hizmet Grubları Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam