1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doktorlar şüphelendi, poşet içinde bebek cesedi bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tedavi için geldiği hastanede doktorların şüphelendiği Zehra Y. (35), evde dünyaya getirdiği erkek bebeğini poşete sarıp boş bir arsaya bıraktığını itiraf etti. Hemen bölgeye giden polis, 1 günlük bebeğin cansız bedenini buldu
 14 Kasım 2019 17:38
Yazdır
Doktorlar şüphelendi, poşet içinde bebek cesedi bulundu

Eşinden bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Zehra Y., dün evinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre, evlilik dışı dünyaya gelen bebeğini bir poşete sarıp, Mert Sokak'taki boş arsada, taşların arasına bıraktı. Ardından da tedavi için Manisa Celal bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti. Doktorlar, kadının yeni doğum yapmış olmasından şüphelenip, durumu hastane polisine bildirdi. Zehra Y. de hastane polisine, dünyaya getirdiği erkek bebeğini boş bir araziye bıraktığını itiraf etti.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Kadının tarif ettiği boş arazie giden polisler, 1 günlük bebeğin poşet içindeki cesedini buldu. Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na götüren bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Bebeğin annesi Zehra Y. ise polis gözetiminde hastanede tedaviye alındı. Polis, soruşturma başlattı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cem Küçük, 'Mavi Marmara'dan hakim karşısına çıktı
14 Kasım 2019 16:02		 Türkiye'de yıllık ortalama 23 bin deprem oluyor
14 Kasım 2019 11:27
Karnesiz ilk ara tatil başlıyor
14 Kasım 2019 10:01		 Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı
14 Kasım 2019 08:01
Kum hırsızlığına kim göz yumuyor
14 Kasım 2019 07:05		 Şanlıurfa Valiliği: 14 askerimiz yaralandı
13 Kasım 2019 23:26
7 yaşındaki çocuk tramvay ile peron arasına sıkıştı
13 Kasım 2019 22:17		 Babaya acı veda! Feryadı yürekleri dağladı
13 Kasım 2019 21:38
Kayseri'de ele geçirildi, değeri dudak uçuklattı
13 Kasım 2019 20:23		 40 yıllık üzüm firması üreticileri dolandırıp ortadan kayboldu
13 Kasım 2019 18:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:45 - 2 yıl içinde 25 bin kişiye istihdam sağlanacak17:41 - Varank: Koza Altın, TMSF bünyesinde yüzde 220 kar etti17:38 - Doktorlar şüphelendi, poşet içinde bebek cesedi bulundu17:32 - Gümüşhane Valiliğinden 'define araması' açıklaması17:29 - Temizlik denetimi 'görünmez spreyle' sağlanacak17:22 - Hilal Kaplan, Trump'a sorduğu soru sonrası ilk kez konuştu17:20 - Sağlık Bakanı'ndan 'atama' açıklaması17:18 - TCDD personeline 3 bin TL promosyon17:12 - DEAŞ'lı 6 terörist sınır dışı edildi17:06 - Huzurevine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu
17:02 - 'Filistin özgürleşmeden İslam dünyası huzura kavuşmaz'16:58 - Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Trump'a ve senatörlere izlettiği videoyu paylaştı16:45 - 'Ankesör' bu 8 kritere uyarsa FETÖ delili sayılacak16:41 - Başsavcılıktan 'İngiliz görevli' açıklaması16:34 - CHP'den 'Erdoğan'ın ABD ziyaretine' ilişkin değerlendime16:25 - Bursa, Dünyanın en güvenli 27'nci şehri16:16 - YouTube'da çocuklara yönelik videolara düzenleme getiriliyor16:05 - Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Trump'ı daha olumlu gördüm
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
'Ankesör' bu 8 kritere uyarsa FETÖ delili sayılacak
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!
O ilde sağlık çalışanlarının hesaplarına tek seferde 6 bin 852 TL yatacak
Futbolcu olacaktı, öğretmenin şaplağı ile vali oldu
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
Sağlık Bakanı'ndan 'atama' açıklaması
AK Parti'de 'kongre' istifaları
Trump ile yapılan görüşmeye, MHP'li isim de katıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nagatomo keşke nagazaki'de ölseydi 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 2
Stockholm sendromu 1
neyim var portalı 1
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 3
sakın gelme 2
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
sürpriz kutusu 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Kepez Hizmet Grubları Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam