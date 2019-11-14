Doktorlar şüphelendi, poşet içinde bebek cesedi bulundu
|14 Kasım 2019 17:38
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Eşinden bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Zehra Y., dün evinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre, evlilik dışı dünyaya gelen bebeğini bir poşete sarıp, Mert Sokak'taki boş arsada, taşların arasına bıraktı. Ardından da tedavi için Manisa Celal bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti. Doktorlar, kadının yeni doğum yapmış olmasından şüphelenip, durumu hastane polisine bildirdi. Zehra Y. de hastane polisine, dünyaya getirdiği erkek bebeğini boş bir araziye bıraktığını itiraf etti.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Kadının tarif ettiği boş arazie giden polisler, 1 günlük bebeğin poşet içindeki cesedini buldu. Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na götüren bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Bebeğin annesi Zehra Y. ise polis gözetiminde hastanede tedaviye alındı. Polis, soruşturma başlattı.
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