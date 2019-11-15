Kişiye özel ilanlara birer kişi başvurabildi!

Hatırlayacağınız üzere, Balıkesir Üniversitesi tarafından 09 Ekim 2019 tarihinde ilan edilen 9 adet Öğretim Görevlisi kadrosundan bazılarının ilan edildiği programla başvurabilecek bölümler arasında doğrudan ilişki olmadığı, birçoğunun belirli bir adayı tarif eder nitelikte özel şartlar içerdiği, lisans alanı uygun olmasına rağmen yüksek lisans alanlarının alan dışı olduğu ve öğrenciler tarafından tercih edilmeyen programlar da ilanların verildiği gündeme getirmiştik.

İlave olarak, 16 Ekim 2019 tarihinde İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından İskenderun Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü Basın ve Yayıncılık Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda "ALANINDAKİ ULUSAL YARIŞMALARDA ÖDÜL ALMIŞ OLMAK" şartının yer aldığını ve bunun mevzuata aykırı olduğunu dile getirmiştik.

Aradan geçen zaman zarfında ilgili üniversitelere yapılan başvurular sonucunda ön değerlendirme sonuçları ilan edilmiştir. Listelere baktığımızda kişiye özel olduğunu değerlendirdiğimiz kadroların yazılı sınavlarına sadece birer kişi girebilmiştir.

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM UNVAN İLANDA ARANAN ÖZEL ŞART AÇIKLAMA ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İskenderun Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü Öğr. Gör. Gazetecilik lisans mezunu olup, "Medya ve Kültürel Çalışmalar" anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası alanında Yükseköğretim kurumlarında en az beş yarıyıl ders vermiş olmak. Alanındaki ulusal yarışmalarda ödül almış olmak İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından söz konusu kadroda aranan "ALANINDAKİ ULUSAL YARIŞMALARDA ÖDÜL ALMIŞ OLMAK" şartının bilimsel, nesnel ve denetlenebilirliğinin güvence altına alınması mevzuatın gereğidir. İlana sadece bir kişi başvurabilmiştir. Sonuçları görmek için TIKLAYINIZ.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ