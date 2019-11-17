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Kadrosu sağlık memuru olan ama kuruluş müdürlüğü yapan FHZ'dan yararlanabilir mi?

Kadrosu sağlık memuru olan, ancak fiilen sağlık memurluğu görevini yapmayan kişiler fiili hizmet zammından yararlanamazlar. Ancak bunların sağlık memurluğu yaptığı döneme ilişkin fiili hizmet zamları emeklilik yaşlarından düşülür.
 17 Kasım 2019 10:53
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Kadrosu sağlık memuru olan ama kuruluş müdürlüğü yapan FHZ'dan yararlanabilir mi?

SORU: Sağlık memuru kadrosundayım. Ama geçici görevlendirme ile kuruluş müdürü olarak çalıştığım için yıpranmadan yararlanamıyorum. Şu an derece kademe 2/1 deyim.

Hizmet birleştirmesi yaptım. Doğum Tarihi :01/04/1976 SSK lı işe başlama tarihim 01.07.1997. Memurluğa başlama tarihi: 13.09.2011, 23.05.2002 tarihine kadar 356 gün SSK'lı günüm bulunmaktadır. Toplamda 3664 günüm bulunmaktadır. 13.09.2011 yılında devlet memurluğuna atandım bu tarihten itibaren sağlık memuru görev yapmaktayım. Devlet memurluğundan emekli olma yaşım ve tarihim nedir.

CEVAP: Kadrosu sağlık memuru olan, ancak fiilen sağlık memurluğu görevini yapmayan kişi ne zaman emekli olabilir? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti bulunmayanlar 5510 sayılı Kanuna tabi olurlar. Ancak, bu tarihten önce sigortalı, bağ-kurlu hizmet süreleri bulunanlar sadece emeklilik yaş grubu ve emeklilik hizmet yılı olarak 5434 e tabi olurlar. Emekli aylığı bağlanması sisteminde ise 5510 uygulanır.

Emeklilik kademeli yaş grubuna girilebilmesi için kişilerin 23/05/2002 tarihine kadar olan sürede çalışmalarının toplam en az 3 yıl olması gerekir, 3 yıl hizmeti olmayanlar kademelendirilmiş yaş grubuna dahil olmazlar ve erkek memurlar 60 yaş dolumunda emeklilik durumlarını kazanırlar.

Bir başka durumda, ilk defa 2008 yılı Ekim ayından sonra memurluğa başlamış olanların yıpranma paylarının toplamı ne olursa olsun emeklilik yaş grubundan indirilmesinde istisnalar hariç en az 3 yılı geçmemek üzere yarısı indirilmektedir.

Bu bağlamda durumunuzu değerlendirmemiz;

1- Fiilen sağlık memuru kadrosunda, yani insan sağlığına ilişkin işlerde görev yapmamanız nedeniyle yıpranma payı olmayacağından emeklilik yaş grubunuzun 60 yaşınızı tamamlayacağınız tarih olacağını,

2- Şayet fiilen sağlık memuru kadrosunda görev yapmanız halinde, kazanacağınız yıpranma paylarının toplamı 5 yıl olduğunda bunun 2,5 yılı, 6 yıl olduğunda bunun 3 yılı, 7 yıl olduğunda bunun yine 3 yılı gibi emeklilik yaş grubunuzdan indirilir. Yani, 60 yaş grubundan azami 3 yıl indirilir ve emeklilik yaş grubunuz da 57 yaşınızı tamamlayacağınız tarih olur.

3- Yıpranma payını kazanmanız emeklilik yaş grubunuz açısından avantajlı bir durum olacağını, değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net - Özel

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