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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 14 Kasım 2019 18:11
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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları 5,7520 5,7530 5,7530 5,7540
Avro 6,3360 6,3370 6,3340 6,3350
Sterlin 7,3640 7,4000 7,3670 7,4040
İsviçre Frangı 5,79605,8240 5,7990 5,8280
ANKARA
ABD Doları 5,72505,7850 5,72505,7850
Avro 6,29006,3600 6,2900 6,3600
Sterlin 7,30107,4400 7,3070 7,4530
Anadolu Ajansı
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