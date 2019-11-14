Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|14 Kasım 2019 18:11
|Yazdır
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7520
|5,7530
|5,7530
|5,7540
|Avro
|6,3360
|6,3370
|6,3340
|6,3350
|Sterlin
|7,3640
|7,4000
|7,3670
|7,4040
|İsviçre Frangı
|5,7960
|5,8240
|5,7990
|5,8280
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7250
|5,7850
|5,7250
|5,7850
|Avro
|6,2900
|6,3600
|6,2900
|6,3600
|Sterlin
|7,3010
|7,4400
|7,3070
|7,4530
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günü düşüşle tamamladı
14 Kasım 2019 18:33
|Altında gün sonu fiyatları
14 Kasım 2019 18:17
|Merkez Bankası rezervleri azaldı
14 Kasım 2019 15:08
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
14 Kasım 2019 13:17
|Çeyrek altın ne kadar?
14 Kasım 2019 12:43
|Gün ortası döviz fiyatları
14 Kasım 2019 12:31
|Gram altın 272 lira seviyelerinde
14 Kasım 2019 11:10
|Borsa, güne düşüşle başladı
14 Kasım 2019 10:17
|Borsa günü yükselişle tamamladı
13 Kasım 2019 18:29
|Altında gün sonu fiyatları
13 Kasım 2019 18:19