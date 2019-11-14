Altında gün sonu fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 442 liradan işlem gördü
|14 Kasım 2019 18:17
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.811,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|270,30
|270,50
|271,60
|271,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.782,00
|1.803,00
|1.790,00
|1.811,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|247,50
|252,50
|247,70
|251,70
|Lira (Tam) Ziynet
|1.741,00
|1.761,00
|1.749,00
|1.769,00
|Yarım Ziynet
|871,00
|881,00
|875,00
|885,00
|Çeyrek Ziynet
|436,00
|441,00
|437,00
|442,00
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