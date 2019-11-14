Borsa günü düşüşle tamamladı
|14 Kasım 2019 18:33
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1 değer kaybıyla 103.780,58 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.047,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,72, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile finansal,kiralama, faktoring en çok gerileyen ise yüzde 1,90 ile ticaret oldu.
Analistler, yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri, beklenti anketi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.
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