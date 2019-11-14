1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: Vatandaş vergi ödüyor, yandaş ise ödemiyor
 14 Kasım 2019 18:47
Yazdır
Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün görüşmeleri devam ediyor.

Genel Kurulda, "temel kanun" olarak iki bölüm halinde görüşülen 54 maddelik teklifin, birinci bölümündeki maddelerin görüşmelerine başlandı.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, teklifle ihdas edilecek Konaklama Vergisi'nin, çok yönlü olarak Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Kaboğlu, söz konusu verginin, Anayasa'nın seyahat özgürlüğünü içeren maddesiyle ölçülülük ilkesine aykırı bulunduğunu öne sürdü.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Dijital Hizmet Vergisi'nin son dönemde Avrupa'da da tartışıldığını belirterek, hükümetlerin, ülke ekonomileri zorlandığında veya bütçe açık verdiğinde ilk başvurduğu yöntemin, vergi oranlarını artırmak ya da yeni vergiler koymak olduğunu kaydetti.

Örs, "Artık saklanamaz hale gelen bütçe açığı, yedek akçe Hazine'ye aktarılmasına rağmen kapatılamayınca hükümet çareyi yeni vergiler yaratmakta bulmuştur. Acil kaynak paketi görüntüsündeki bu düzenlemeyle 2020 bütçesinde oluşacak açık düşük tutulmak istenmektedir." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Türkiye'de toplam vergilerin 4'te 3'ünün yaşam mücadelesi veren emekçilere, işçilere ve asgari ücretlilere yıkıldığını söyledi.

"AKP iktidarı sayesinde zengin daha zengin, fakir daha fakir hale gelmiştir. Vatandaş vergi ödüyor, yandaş ise ödemiyor." ifadesini kullanan Antmen, vergi veren vatandaşın iş bulamadığını, vergi vermeyen yandaşların milyarlık ihaleleri almaya devam ettiğini vurguladı.

Antmen, "Birileri vergiden muaf olacaksa işsizler, asgari ücretliler olsun. Yandaş değil, vatandaş olsun." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Genel Kurulu toplandı
14 Kasım 2019 15:29		 TBMM Genel Kurulu toplandı
13 Kasım 2019 15:06
TBMM'de gündem, Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşması
12 Kasım 2019 17:20		 TBMM Genel Kurulu toplandı
12 Kasım 2019 15:43
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
10 Kasım 2019 11:10		 Otizmli çocukların yuhalanması TBMM gündeminde
07 Kasım 2019 17:59
TBMM Genel Kurulu toplandı
06 Kasım 2019 15:03		 TBMM Genel Kurulu toplandı
05 Kasım 2019 17:03
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
03 Kasım 2019 11:11		 Genel Kurul'da 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' tartışması
31 Ekim 2019 17:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:08 - Engelli öğrenci öğretmeni tarafından tekmelendi19:04 - Öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı19:02 - Süs tavuğu geçim kapısı oldu18:55 - İBB Meclisinde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı18:51 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'a izlettiği video18:47 - Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda18:41 - Akıncı Üssü davasında sanıklar tahliye talep etti18:37 - Kalın: Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga beklentilerini boşa çıkarttı18:33 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:17 - Altında gün sonu fiyatları
18:14 - Bakan Pakdemirli'den İzmir'e tarıma dayalı OSB sözü18:11 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları18:07 - Artvin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı17:50 - Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar17:45 - 2 yıl içinde 25 bin kişiye istihdam sağlanacak17:41 - Varank: Koza Altın, TMSF bünyesinde yüzde 220 kar etti17:38 - Doktorlar şüphelendi, poşet içinde bebek cesedi bulundu17:32 - Gümüşhane Valiliğinden 'define araması' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
'Ankesör' bu 8 kritere uyarsa FETÖ delili sayılacak
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
Sağlık Bakanı'ndan 'atama' açıklaması
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
O ilde sağlık çalışanlarının hesaplarına tek seferde 6 bin 852 TL yatacak
Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!
Futbolcu olacaktı, öğretmenin şaplağı ile vali oldu
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
'İdari yargı, KHK'daki sorunu bir yıl içinde çözecektir'
AK Parti'de 'kongre' istifaları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 3
neyim var portalı 1
zaten amerika'nın yarısı türk 1
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
Stockholm sendromu 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 2
dindar bir gençlik istiyorum 1
sakın gelme 2
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Kepez Hizmet Grubları Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam