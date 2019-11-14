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İBB Meclisinde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı

İBB Meclisi, 39 ilçenin 2020 yılı mali bütçesini oy birliğiyle kabul etti- Esenyurt 802 milyon 250 bin lira ile en yüksek bütçeye sahip olurken, Adalar, 41 milyon 500 bin lirayla en az bütçeye sahip belediye olarak öne çıktı
 14 Kasım 2019 18:55
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İBB Meclisinde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 39 ilçenin 2020 yılı mali bütçesini onayladı.

İBB Meclis 1. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın başkanlık yaptığı Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin bütçeleri ele alındı.

Yapılan oylamada, 39 ilçe belediyesinin 2020 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Buna göre, Esenyurt Belediyesi 802 milyon 250 bin lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

Esenyurt'u, 750 milyonla Üsküdar, 730 milyonla Kadıköy, 696 milyon 825 binle Beykoz Belediyesi takip etti.

Şişli, Küçükçekmece, Pendik, Başakşehir, Ümraniye belediyeleri de 600 milyon liranın üzerine çıkarak yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.

Bütçesi en düşük olan belediye ise yine Adalar oldu. Adalar Belediyesinin 2019 bütçesi, 41 milyon 500 bin lira olurken, Şile Belediyesinin 93 milyon 500 bin ve Çatalca Belediyesinin ise bütçesi 116 milyon 15 bin lira oldu.

İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçe belediyeleri ve bütçeleri şöyle:

Belediye 2019 yılı bütçesi (TL)

Esenyurt 802 milyon 250 bin

Üsküdar 750 milyon

Kadıköy 730 milyon

Beykoz 696 milyon 825 bin

Şişli 680 milyon

Küçükçekmece 660 milyon

Pendik 650 milyon

Başakşehir 620 milyon

Ümraniye 600 milyon

Bakırköy 581 milyon 255 bin

Beşiktaş 580 milyon

Ataşehir 538 milyon

Kartal 520 milyon

Zeytinburnu 515 milyon

Bağcılar 514 milyon

Eyüpsultan 496 milyon 500

Beylikdüzü 488 milyon 300 bin

Maltepe 488 milyon 267 bin

Sarıyer 479 milyon 906 bin

Fatih 464 milyon 840 bin

Sultangazi 450 milyon 160 bin

Gaziosmanpaşa 433 milyon

Sancaktepe 422 milyon 223 bin

Esenler 410 milyon 900 bin

Kağıthane 401 milyon 563 bin

Bahçelievler 388 milyon 120 bin

Büyükçekmece 351 milyon

Tuzla 345 milyon 400 bin

Beyoğlu 345 milyon

Arnavutköy 330 milyon

Avcılar 325 milyon

Sultanbeyli 299 milyon 500 bin

Silivri 296 milyon

Çekmeköy 270 milyon

Bayrampaşa 268 milyon

Güngören 205 milyon

Çatalca 116 milyon 15 bin

Şile 93 milyon 500 bin

Adalar 41 milyon 500 bin
Anadolu Ajansı
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