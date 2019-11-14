Öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı
|14 Kasım 2019 19:04
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Kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ mensubu olmayan öğrencilere 'askeri öğrenci olamaz' şeklinde gerçeğe aykırı sağlık raporu vererek okuldan atılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor, 3 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ mensubu olmayan 4. sınıf öğrencisi 44 öğrenciye 'askeri öğrenci olamaz' şeklinde gerçeğe aykırı sağlık raporu vererek okuldan atılmasına ilişkin askeri tabipler hakkında soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınan 11 doktordan 9'u tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 2 ay önce Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılarak Sağlık Bakanlığına bağlı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı M.G. de gözaltına alınmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüpheli M.G., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.
3 ayrı suçtan tutuklandı
Adliyedeki işlemleri tamamlaman M.G., "FETÖ/PDY Terör örgütü üyeliği", "20 ayrı resmi evrakta sahtecilik" ve "Eğitim hakkının ihlal edilmesi" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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