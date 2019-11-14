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Polislerden öğrencilerin mektubuna cevap

Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan yapan özel harekat polisleri kendilerine mektup yazan ilk ve ortaokul öğrencilerine mesaj gönderdi
 14 Kasım 2019 19:32
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Polislerden öğrencilerin mektubuna cevap

Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapan yapan özel harekat polisleri, kendilerine mektup yazan ilk ve ortaokul öğrencilerine cevap gönderdi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevli özel harekat polislerine ilk ve ortaokul öğrencileri mektup yazdı. Özel harekat polisleri de öğrencilerin mektuplarına cevap verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden kahraman özel harekat polislerimizi, yalnız bırakmayan başta minik öğrencilerimiz olmak üzere asil milletimize, saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini içeren paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret eden Ankara Adem Bilhan Uysal İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin "Selam olsun Polis Özel Harekata" sözlerinin yer aldığı görüntülere de yer verildi.

- "Çocuklarımıza Suriye'den sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz"

Öğrencilerin kendilerine yolladığı mektuplara cevap veren Barış Pınarı Harekatı'nda görevli özel harekat polisleri ise şu mesajı gönderdi:

"Ankara Adem Bilhan Uysal İlk ve Ortaokulunun değerli öğrencileri, Türk milletinin geleceği sevgili çocuklarımız, tertemiz ve cesur yüreklerinizden gelen asil duygularınızı ifade ettiğiniz mektuplarınızı ve selamlarınızı aldık.

Sizlerin güvenli ve huzurlu bir gelecekte yaşamanız, kutsal vatan toprağımızı korumak ve sizlere emanet etmek için varlığımıza kasteden düşmanları ve terörist unsurlarını yok etme azmiyle yürüttüğümüz mücadele, damarlarımızda akan asil kandan aldığımız kudretle hız kesmeden devam etmektedir. Bu duygularla siz çocuklarımıza ve eğitim ordumuza Suriye'den sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz."
Anadolu Ajansı
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