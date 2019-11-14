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Erdoğan: Graham'a gerekenleri söyledim, dersini aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lindsay Graham'a gerekenleri söyledim, dersini aldı"
 14 Kasım 2019 19:16
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Erdoğan: Graham'a gerekenleri söyledim, dersini aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'daki görüşmelerine ilişkin, "(Senatör Lindsay Graham) Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı" dedi. Erdoğan ayrıca, "Amerika'da ülkemiz aleyhine oluşturulan siyasi iklimin hangi saiklerle yapıldığını ve arkasında kimler olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. ABD ziyaretinde yaptıkları görüşmelerde Suriye'deki gelişmeler, ABD ile varılan 17 Ekim mutabakatı, PKK/YPG terör unsurlarının bölgeden tamamen çıkartılması, DEAŞ'la mücadele, DEAŞ'lı tutukluların durumu, siyasi sürecin ilerletilmesi, güvenli bölgenin kurulması, S-400, Patriot ve F-35 programı, iki ülkenin NATO'daki dayanışması, 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi ve genel olarak terörle mücadele konularının görüşüldüğünü belirten Erdoğan, "FETÖ konusunu da ayrıca konuştuk. Tabii ABD'deki siyasi ortamı da ele aldık" dedi.

Beyaz Saray'a çağrılan senatörlerden Lindsay Graham'ın Türkiye dostu açıklamalar yaparken bir anda dönüş yaparak Türkiye karşıtı cephenin sözcülerinden biri haline geldiği hatırlatılarak, "Görüşmede bu çelişkiyi kendisine hatırlatıp nedenini sordunuz mu?" sorusu üzerine Erdoğan, "Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı" dedi.

"S400 meselesinin çözümü için ABD ile oluşturulması planlanan koordinasyon çalışmasının muhtevası nedir?" sorusu üzerine Erdoğan, "S400'ü alıyoruz. Bir parti kaldı sadece. Onlarla görüşülecek olan işin teknik, teknolojik boyutu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bu konuda ne diyor? "NATO üyesi ortaklarımızın hangi silahı alacağının ya da almayacağının kararını biz vermeyiz. Bu kendi takdirleridir" diyor. Kayıtlarımızda bunlar var. Onlar da hiçbir şey diyemediler. Tabi İbrahim Bey'in O'Brien ile yapacağı görüşme ve Savunma Bakanlığından katılacak arkadaşların yapacakları görüşmeler neticesinde bizim geleceğimiz yer bundan daha farklı olmayacak. Yine budur. Kaldı ki en sıkı bağlayıcı husus şudur; bizim bu noktada Rusya ile stratejik bazı çalışmalarımız var. Rusya'dan yılda 20-25 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz. Şimdi tabi yeni bir şey başlıyor. Avrupa bu hattan bizden doğalgaz çekecek. Putin orada da çok mert bir davranış yaptı. "Türkiye kime olur verirse biz de ona veririz" diyor. Ayrıca geçiş için Türkiye'nin ayrı bir ücret alma şansı var. Bir taraftan Türk Akımı, öbür taraftan da TANAP geliyor şimdi. Doğalgaz Avrupa'nın pek çok ülkesine giderken biz stratejik bir önem kazanıyoruz. Ben şimdi Patriot sebebiyle S400'ü bırakamam ki Sen bana Partiot vereceksen ver. Yunanistan'a aynı şeyi söyleyebiliyor musun? Söyleyemiyorsun. Peki Türkiye'ye niye bunu söylüyorsun? Orada S300 var. Hadi ona da sat Partiot. Bizim elimizdeki donelerimiz güçlü. Adımlarımızı da ona göre atıyoruz, atacağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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