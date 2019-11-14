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İl Milli Eğitim Müdürü, bir günlüğüne okul müdürü oldu

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu'nda yarım günlüğüne okul müdürlüğü yaptı. Doç. Dr. Taşçıer, okulun öğretmenleri, velileri ve öğrencileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
 14 Kasım 2019 19:20
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İl Milli Eğitim Müdürü, bir günlüğüne okul müdürü oldu

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu'nda yarım günlüğüne okul müdürlüğü yaptı. Doç. Dr. Taşçıer, okulun öğretmenleri, velileri ve öğrencileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Diyarbakır'da ve Türkiye'de eğitim alanında ilklere devam ediyor. Doç. Dr. Feysel Taşçıer, başlattığı çalışma ile akademik kimliğiyle okullarda ders vermeye başlamıştı. Bu çalışmayla Türkiye'de eğitim alanında bir ilki gerçekleştiren Doç. Dr. Taşçıer, bugün bir ilke daha imza attı. Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan 2 bin 800 öğrencili Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu'nda yarım günlüğüne okul müdürlüğü yapan Doç. Dr. Taşçıer, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Sorunları yerinde tespit ediyor

Başlattığı uygulama ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu'nda yarım günlüğüne okul müdürlüğüne terfi ettiğini söyledi. Doç. Dr. Taşçıer, "Okul müdürü sıfatımla buradayım. Müdür okul müdürü kadardır şiarı gerçekçi bir yaklaşımdır. Onun için Diyarbakır'da en büyük ortaokullarında birindeyiz. Nüfusumuz 2 bin 800 civarında. İkili eğitim görüyoruz. Sabah bin 400, öğleden sonra bin 400 olan yüzün üzerinde öğretmene ev sahipliği yapan bir okulumuz. 30 derslikle Diyarbakır'ın en büyük okullarından birisi. Diyarbakır'da tabi bu sene akademisyen kimliğimle hafta da iki defa ders verme sürecimiz devam ediyor. Yıl sonuna kadar da devam edecek. Haftada bir nüfus yoğunluğuna göre yukarıdan aşağıya doğru okullarımıza yarım günlüğüne müdürlük yapmak hedefiyle ilk çalışmamızı başlatmış bulunmaktayız. Amacımız şu, eğitim öğretim ortamının başında okullarda müdür var. Okul idaresinin öğretmenler odasını korumasından, okul aile birliklerinin iletişimine kadar öğrencinin ortamlarına hazırlanmasına kadar birinci derece bir sorumluluğu ve yetkisi var. Biz tabi bunu yerinde gözlemlemek, gözetlemek ve yaşamak için buradayız. Diyarbakır eğitiminde sahada sorunlarını tespit edip ona göre çözümleri geliştirme ufku ve şiarıyla hareket ediyoruz. İnşallah bu Diyarbakır içinde bizim içinde bu deneyim yararlı olur. Bütün gayemiz ve çabamız Diyarbakırlı çocukların daha sağlıklı koşullarda eğitim, öğretim ortamını teneffüs etmelerini sağlamak. Bu doğrultuda oluşabilecek sorunları da gözlemleyip erken kararlarla bu sorunları önlemeye dönük adımlar atmaya çalışıyoruz" dedi.

"Dünya Pi Gününde olimpiyatlar yapmayı hedefliyoruz"

Diyarbakır'ın il ve ilçelerine 81 adet tasarruf beceri atölyesini kazandırmak adına projelerinin olduğunu belirten Doç. Dr. Taşçıer, "İnşallah sezon bitmeden 81 tasarruf beceri atölyesi kazandırmış olacağız. Dünya Pİ Gününde bir konferansla başlayacağız. Ondan sonra Diyarbakır' bir matematik olimpiyatları kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu matematik olimpiyatlarını matematikle ilgili Diyarbakırlı çocuklarımızın bilgi, ilgi ve yeteneklerini barıştırmayı, buluşturmayı hedefliyoruz. Bunun dışında diğer branş bazlı fizik olur, kimya olur diğer derslerde yine il genelinde olimpiyatlar yapmayı planlıyoruz. Bunun dışında yine TÜBİTAK projeleri çerçevesinde üniversite işbirliğiyle Diyarbakır'a olimpiyatlar getirme yönüyle projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ay itibariyle LGS ve 12'nci sınıflarımıza Diyarbakır ilimizde birinci dönem 4, ikinci dönem 4 olmak üzere 8 adet deneme sınavı yapıyoruz. Bütün bu çalışmalarımızın odak noktasında tabi insan var, çocuklar var. Eğitim, öğretim ortamı var. Evet, fiziksel koşullarımızın kendi başına yetersizlikleriyle ilgili ciddi bir çalışma, bakım onarım süreçlerimiz var. Yine valimizin katkılarıyla büyük bir dönüşümün içinde olduğumuzun müjdesini Diyarbakır eğitim ortamına rahatlıkla ifade edebiliriz bu şekilde" diye konuştu.

"Eğitimle şiddeti, terörü bitirebileceğimize inanıyoruz"

Toplumsal olarak pek çok şiddetin, bölgede özellikle artık olmayan ama geçmiş dönemlerde denenmiş terör faaliyetlerin pek çoğu odağında eğitimin yeterince kalitesini geliştirilmediğine dair bir inançları olduğunu kaydeden Doç. Dr. Fyesel Taşçıer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz eğitimle ilgili bu çalışmaları başardığımızda bölgemizde yaşanılan pek çok olayı, şiddeti, terörü bitirebileceğimize, devlet anlamında bu yetkiyi ortaya koyduğumuzda daha çok sayıda yeteneğinde ülkemizin bilimsel alanına, eğitim alanında faaliyetlere destek üretebileceklerine inanıyoruz. Buraya sabahın 7'sinde, 7 buçuğunda, 8'inde çocuklarımız derslere geliyorsa, biz o çocuklara, cana kıymet ve değer vermek zorundayız. O canla birlikte uyanıp, o canla birlikte uyumamız lazım. Velilerimizden beklentimiz okul ortamlarının ve çevresinin öğrenci güvenliği ve öğrencinin sağlık koşulları çerçevesinde bize destek olmaları, bizimle birlikte uyanmaları, bizimle birlikte uyumlu hareket etmelerini istiyoruz. Tüm çabamız ve gayemiz Diyarbakırlı çocuklarımızın daha sağlıklı koşullarda eğitim görmesi."

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, daha sonra öğretmenlerle toplantı gerçekleştirip, öğrenci velileri ile görüştü.
İhlas Haber Ajansı
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