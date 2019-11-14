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Cinsel istismar sanığa öğretmene 17,5 yıl hapis istemi

Kartal'da özel bir okulda 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen yüzme öğretmeni hakkında 17 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede mağdurun şüphelinin resmini çizerken yüzünü karanlık çizdiği, geceleri ağlayarak kalktığı ve duş alırken soyunmaya direndiği şeklinde tepkiler verdiği anlatıldı.
 14 Kasım 2019 19:24
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Cinsel istismar sanığa öğretmene 17,5 yıl hapis istemi

Kartal'da özel bir okulda 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen yüzme öğretmeni hakkında 17 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede mağdurun şüphelinin resmini çizerken yüzünü karanlık çizdiği, geceleri ağlayarak kalktığı ve duş alırken soyunmaya direndiği şeklinde tepkiler verdiği anlatıldı.

Kartal'da özel bir okulda olay tarihinde 5 yaşında olan kız çocuğu S.A.A.'ya (7) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen yüzme öğretmeni S.A. (35) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli S.A.'nın Kartal'da faaliyet gösteren özel okulda yüzme öğretmeni olarak görev yaptığı sırada öğrencisi S.A.A.'ya 2017 yılı Ekim ayında öğretmen-öğrenci ilişkisini aşacak nitelikte yakınlaştığı anlatıldı. S.A.'nın mağdure S.A.A.'ya diğer çocuklardan ayırarak götürdüğü uyku odasında cinsel saldırıda bulunduğu kaydedildi. İddianamede, tanık beyanları ve adli tıptan gelen fiziki ve psikolojik inceleme sonuçlarına göre doğrudan doğruya mağdurun cinsel istismara uğradığına dair tıbben kesin bir karara varılamadığı belirtildi. Mağdurenin konuya ilişkin sorular sorulduğunda ve anlatımlarında çizimlerle cinsel bölgeleri gösterebildiği, şüphelinin resmini çizerken yüzünü karanlık çizdiği, geceleri ağlayarak kalktığı, duş alırken soyunmaya direndiği şeklinde tepkiler verdiği vurgulandı.

ÇİM raporunda mağdurun istismara uğradığı şüphesi

Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) raporuna da yer verilen iddianamede, raporda, "Çocuk, yaşadığı iddia edilen konuyla ilgili konuşma konusunda ilk başta zorlansa da güven ilişkisi kurdukça kendisini ifade etmiştir. Olayı anlatırken tiksinme, iğrenme belirtileri göstermiştir. Olayları sıralı olarak hatırlayamamakta ancak kendisine ne yapıldığını ve kim tarafından yapıldığını hatırlamaktadır. Çocuğun yaşadığı iddia edilen olaylarla ilgili psikolojik olarak etkilendiği izlenimi edinilmiştir. Okula gitmek istemediğini, öğretmenlerin kötü olduğunu ve kendisine kötülük yaptıklarını dile getirmiştir. Çocuğun kendini ifade etmesi yaşının gerektirdiği düzeyde normaldir. Çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi yaşına uygundur" ifadelerine yer verildiği ve buna göre mağdurun cinsel istismara maruz kalmış olabileceği şüphesinin olduğu kaydedildi.

17,5 yıla kadar hapsi istendi

Şüpheli S.A.'nın "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" ve "12 yaşından küçük çocuğun hürriyetinden yoksun kılınması" suçlarından 9 yıl 6 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
İhlas Haber Ajansı
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