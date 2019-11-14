1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu, Londra Belediye Başkanı ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:- "Görüşmede, masada yoğun bir İstanbul-Londra gündemi vardı"- "Hem bugüne dair görüşlerimizi, hem de geleceğe dair İstanbul-Londra arasındaki iyi ilişkileri kurma konusunda neler yapabiliriz, detayıyla konuştuk"
 14 Kasım 2019 19:36
Yazdır
İmamoğlu, Londra Belediye Başkanı ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile bir araya geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'ya 1,5 günlük bir program kapsamında gelen İmamoğlu, Han ile kentin belediye başkanlığı binasında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Sadık Han ile 1 saati bulan görüşmesini "çok verimli" diye nitelendiren İmamoğlu, "Hem bugüne dair görüşlerimizi, hem de geleceğe dair İstanbul-Londra arasındaki iyi ilişkileri kurma konusunda neler yapabiliriz, detayıyla konuştuk." dedi.

İstanbul'un Avrupa'nın en doğusunda, Londra'nın ise en batısında yer alan "iki güzel kent" olduğunu belirten İmamoğlu, her iki kentin de kıtanın önemli merkezleri olacağını söylediğini aktardı.

"Görüşmede masada yoğun bir İstanbul-Londra gündemi vardı." diyen İmamoğlu, Brexit konusunun ise gündeme gelmediğini söyledi.

İstanbul'un dünya tarihinin en önemli ve herkesin imrendiği şehri olduğunu belirten İmamoğlu, "Böyle bir şehrin her şehirle ilişki kurma konusunda istekli olması lazım. İstanbul'un ortaya koyduğu ilham ve özellikle bu son seçimle beraber ortaya koyduğu demokrat duruş, bütün dünyanın ilgisini çekmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Sadık Han'ın da kendisini seçim başarısından dolayı tebrik ettiğini belirten İmamoğlu, İngiliz belediye başkanının bunu bir "demokrasi kazanımı" diye nitelendirdiğini aktardı.

Londra temasları kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile sabah bir araya geldiğini belirten İmamoğlu, daha sonra da düşünce kuruluşu Chatham House'da bir toplantıya katıldığını kaydetti.

Yarın kentte çeşitli finans kuruluşlarıyla temaslarda bulunacağını belirten İmamoğlu, bu temaslarda İstanbul metrosunun da aralarında yer aldığı altyapı yatırımlarıyla ilgili kaynak sorununun gündemde olacağını söyledi.

İmamoğlu bu akşam Londra'da yaşayan Türk vatandaşları ile de bir araya gelecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye Meclisi'nde partililer arasında gerginlik
14 Kasım 2019 20:32		 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
14 Kasım 2019 19:51
Erdoğan: Kıbrıs'ın yanında yer almaya devam edeceğiz
14 Kasım 2019 19:28		 Erdoğan: Graham'a gerekenleri söyledim, dersini aldı
14 Kasım 2019 19:16
İLBANK'tan '10 milyonluk konukevi' iddiasına yalanlama
14 Kasım 2019 19:12		 İBB Meclisinde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
14 Kasım 2019 18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'a izlettiği video
14 Kasım 2019 18:51		 Kalın: Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga beklentilerini boşa çıkarttı
14 Kasım 2019 18:37
Bakan Pakdemirli'den İzmir'e tarıma dayalı OSB sözü
14 Kasım 2019 18:14		 Varank: Koza Altın, TMSF bünyesinde yüzde 220 kar etti
14 Kasım 2019 17:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:44 - Cinsel saldırıdan yargılanıyordu! Çektiği video kurtardı20:40 - Ahmet Altan'ın tahliye talebi reddedildi20:36 - Rabia Naz'ın babası mahkemeye sevk edildi20:32 - Belediye Meclisi'nde partililer arasında gerginlik20:28 - 12 bin yıllık değeri yok ettiler; kazının nedeni belli oldu!20:23 - Kalp şeklindeki 'pembe göl' turizme kazandırılacak20:18 - Şehidin vasiyet ettiği kitap tamamlandı20:13 - Japon deprem uzmanından Türkiye için dikkat çeken uyarı20:08 - Yanlış beslenme saçları döküyor20:03 - Bakan Soylu: 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz
19:59 - Saadet öğretmenin annesi son konuşmayı anlattı19:55 - Fedakar öğretmen tüm gününü öğrencileri ile geçiriyor19:51 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı19:47 - Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi19:43 - FETÖ'den gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı19:40 - Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı19:36 - İmamoğlu, Londra Belediye Başkanı ile görüştü19:32 - Polislerden öğrencilerin mektubuna cevap
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
'Ankesör' bu 8 kritere uyarsa FETÖ delili sayılacak
Sağlık Bakanı'ndan 'atama' açıklaması
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
O ilde sağlık çalışanlarının hesaplarına tek seferde 6 bin 852 TL yatacak
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!
Futbolcu olacaktı, öğretmenin şaplağı ile vali oldu
'İdari yargı, KHK'daki sorunu bir yıl içinde çözecektir'
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
AK Parti'de 'kongre' istifaları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sakın gelme 2
SAADET ÖĞRETMEN 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
sürpriz kutusu 1
Stockholm sendromu 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
zaten amerika'nın yarısı türk 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 3
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 5
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Kepez Hizmet Grubları Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam