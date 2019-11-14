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Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi."
 14 Kasım 2019 19:47
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Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.

Düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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