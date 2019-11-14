Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
|14 Kasım 2019 19:51
|Yazdır
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı yedinci toplantısını gerçekleştirdi.
Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri oylandı.
Gündem dışı söz alan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ünal'ın yönetiminde birkaç gündür yapılan Meclis toplantılarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından canlı yayınlanmadığını belirtti.
Burhan, bu durumun Meclis iradesine yapılan bir saygısızlık olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Seçim öncesinde demokrasi, şeffaflık ve açıklıktan bahseden bir yönetimin bu yayını yapmamış olması fevkalade üzüntü verici bir durumdur. Meclisimiz son dönemde uyumlu çalışmaktadır. Ankara'nın meselelerine duyarlı olarak yaklaşmaktadır. Birlik ve bütünlük içerisinde hoşgörüyle yapılan çalışmaların Ankaralılardan saklanmaması gerekir. Bu tutumu kınıyorum."
Ünal ise söz konusu olaya ilişkin herhangi bir müşahedesinin olmadığına dile getirerek, CHP Grup Başkanvekili Coşkun Torun'a toplantıların canlı yayınlanıp yayınlanmadığını sordu.
Torun ise teknik arıza nedeniyle toplantıların canlı yayınlanamadığını ve en kısa sürede sorunun çözüleceğini belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Belediye Meclisi'nde partililer arasında gerginlik
14 Kasım 2019 20:32
|İmamoğlu, Londra Belediye Başkanı ile görüştü
14 Kasım 2019 19:36
|Erdoğan: Kıbrıs'ın yanında yer almaya devam edeceğiz
14 Kasım 2019 19:28
|Erdoğan: Graham'a gerekenleri söyledim, dersini aldı
14 Kasım 2019 19:16
|İLBANK'tan '10 milyonluk konukevi' iddiasına yalanlama
14 Kasım 2019 19:12
|İBB Meclisinde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
14 Kasım 2019 18:55
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'a izlettiği video
14 Kasım 2019 18:51
|Kalın: Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga beklentilerini boşa çıkarttı
14 Kasım 2019 18:37
|Bakan Pakdemirli'den İzmir'e tarıma dayalı OSB sözü
14 Kasım 2019 18:14
|Varank: Koza Altın, TMSF bünyesinde yüzde 220 kar etti
14 Kasım 2019 17:41