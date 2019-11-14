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Fedakar öğretmen tüm gününü öğrencileri ile geçiriyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı ve ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Şahinşah Köyü Cumhuriyet ilkokulunda görev yapan Sinoplu Öğretmen Ufuk Şener, okul zamanı dışında kalan vaktini de öğrencileri ile birlikte geçiriyor.
 14 Kasım 2019 19:55
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Fedakar öğretmen tüm gününü öğrencileri ile geçiriyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı ve ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Şahinşah Köyü Cumhuriyet ilkokulunda görev yapan Sinoplu Öğretmen Ufuk Şener, okul zamanı dışında kalan vaktini de öğrencileri ile birlikte geçiriyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Şahinşah Köyü Cumhuriyet İlkokuluna üç yıl önce atanan Sinoplu öğretmen Ufuk Şener, ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan köyde, öğretmen lojmanını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteği ile onararak, köyde kalmaya başladı.

Köye ilk atandığı zaman çeşitli ön yargılardan dolayı endişe duyduğunu belirten Öğretmen Ufuk Şener, daha sonra köylüler ve ilçe halkından gördüğü ilgi karşısında ön yargılarından kısa sürede kurtulduğunu ve kolaylıkla köy hayatına uyum sağladığını belirtti. Zaman içinde aynı zamanda öğretmen olan eşini de yanına aldığını dile getiren Şener, resmi işlemler ve ihtiyaçları için ilçe merkezine gittiği zamanlar dışında kalan tüm zamanını köyde öğrencileri ve köylülerle birlikte geçirdiğini anlattı.

Köyde öğrencileri dışında, köylülere de okuma yazma öğreten ve onlarla sürekli zaman geçirmeye çalışan Şener, dört yıllık süre zarfında aralarında aile bağlarının oluştuğunu kaydetti.

'Köylümüzü arkamızda bir güç olarak his ediyoruz'

Şener, yiyecek ve içecek konusunda birçok ihtiyaçlarının köylüler tarafından karşılandığını dile getirerek, aralarında oluşan bağı şu ifadelerle anlattı:

"Genelde birçok ihtiyacımızı ilçeden karşılıyoruz. Onun dışında sağ olsunlar köylümüz bize sürekli destek çıkıyor. Bize sürekli ekmek, peynir, yağ ne varsa ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Köyde kaldığımız için malum kışın köy yolları kapanıyor. İlçeye gidip gelemiyoruz. Ama böyle zamanlarda da köylümüzü arkamızda bir güç olarak his ediyoruz. Çünkü onlar bize her zaman destek oluyorlar. Burada her hangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Bazen sadece çok fırtına olduğu zaman elektrikler kesiliyor. Tüm zamanımızı mecburi işlerimiz dışında köyümüzde geçiriyoruz. Ders zamanları dışında da köylülerimize misafir oluyoruz. Onlar bize misafir oluyor. Zamanımızı onlarla geçiriyoruz"

'Kısa sürede sıcak ilgiden dolayı alıştık'

Köy hayatına ilçe ve köy halkından dolayı kısa sürede alıştıklarını ifade eden Şener, "Burada bir direnç noktası var. Buraya geldiğim zaman o ilk direnç noktasını aştıktan sonra hiçbir şey zor olmadı. Kısa sürede sıcak ilgiden dolayı alıştık. Alışma sürecini de aşınca her hangi bir sorun olmadı. Burada insanlarımız bizi el üstünde tutuyorlar. Buda bize bu köyde güç veriyor. Aynı şekilde Milli Eğitim Müdürümüzünde bize desteği çok oldu. Bu günde İl Milli Eğitim Müdürümüz bizi ziyaret etti. Bu da bize ayrıca bir güç ve moral verdi" şeklinde konuştu.

'Cumhuriyet tarihinde köyü ziyaret eden İlk İl Milli Eğitim Müdürü oldu'

Öğretmen Ufuk Şener, ayrıca kendilerini köyde ziyaret eden İl Milli Eğitim Mehmet Faruk Tekin'in köye Cumhuriyet tarihinden bu yana gelen ilk İl Milli Eğitim Müdürü olduğunu söyleyerek, kendilerine sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür etti.

İlçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Şahinşah Köyü İlkokuluna gidip, öğretmen ve öğrencileri ziyaret eden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ise köyde, öğretmen ve öğrenciler arasında oluşan bağı gördüğünü ve durum karşısında çok memnun kaldığını belirtti.

' Bizim böyle öğretmenlere ihtiyacımız var'

Tekin, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak, öğretmenlerin yurdun en ücra noktasında bile büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalıştıklarını ifade ederek, " Öğretmenlerimiz çok zor şartlarda da olsa gerçekten en ücra köylerde bile görevlerini büyük bir özveri ile yerine getiriyorlar. Ben bunu duyduğumda çok etkilendim. Buradaki öğretmenlerimiz bu köyde kalıyorlar. Bunu duyduğumda çok etkilendim. Özellikle gelip ziyaret etmek istedim. Hakikaten çok uzak bir köy. Kar yağmış. Zor şartlarda kalıyorlar. Ama bu durumu endişe etmiyorlar ve hala kalmak istiyorlar. Burada öğretmenimizi kutluyoruz, takdir ediyoruz. Canla başla çok zor şartlarda görev yapıyorlar. Bizimde üstümüze düşen görev de onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Bu gün bunun için buraya geldik. Eğer öğretmenlerimiz, en ücra köyler de en ücra köşelerde görev yapıyorsa bizim de onların yanlarında olmamız gerekiyor. Onların bulundukları köylere gitmemiz gerekiyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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