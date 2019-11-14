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Yanlış beslenme saçları döküyor

Saç Ekimi Uzmanı Lale Keskin, yanlış beslenmenin saçları olumsuz etkilediğini söyledi.
 14 Kasım 2019 20:08
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Yanlış beslenme saçları döküyor

Saç Ekimi Uzmanı Lale Keskin, yanlış beslenmenin saçları olumsu etkilediğini söyledi.

Saç Ekimi Uzmanı Lale Keskin, "Saç ekimi hastalarının en merak ettiği konulardan biri de saç ekimi dışında tekniklerle saç çıkarmanın mümkün olup olmayacağıdır? Saç dökülmesinin en büyük sebebi genetik duruma bağlı olup bunun dışında cilt rahatsızlıkları, dahili sağlık problemleri, düzensiz beslenme, kan akışını etkileyecek madde kullanımı gibi sıralanabilir. Erkek tipi saç dökülmesinde hastalarımızın testeron hormonun artmasıyla beraber saç dökülmesi tetiklenir. Bu başlangıç genelde erkeklerde ergenlik ile başlayıp şakak bölgesinin geriye doğru gitmesiyle gözlemlenir. Bu aşamada saç dökülmesinin durumunu yakından gözlemlemek en önemli durumdur" dedi.

Bu süre zarfında saçlardaki incelmeyi gidermek amacıyla bazı doğal içerikli ilaçların kullanımının uygun görülebildiğini ifade eden Keskin, "Fakat en önemli konu saç olmayan bölgeden bir ümit beklemek değil var olan saçların korunması ve bakımı için bu tarz tedavilerin kullanılabileceğidir. Saç köklerinin tamamen kaybolduğu bölgeler için saç ekimi işlemi dışında dünya sağlık örgütleri tarafından onaylanmış başka bir çözüm bulunmamaktadır. Burada hastaların umut tacirlerine karşı dikkatli olması en büyük tavsiyemizdir. Bazı ilaçlar geçici olarak tüylenme oluştursa bile hastaların sağlığına ciddi ve kalıcı zararlar verebileceği pek çok kez tarafımızdan gözlemlenmiştir. Hatta bazı durumlarda kanser gibi geri dönüşü olmayan yollara bile soktuğunu bilmekteyiz. Kullanılacak her ilaç takviyesinde de mutlaka uzmanlardan görüş almak gayet sağlıklı bir yol olacaktır. Lale saç ekimi merkezi olarak her hastamız için en uygun tedavi yolunu bulup kişinin en iyi yöntemle saçlarını geri kazanması için yoğun bir çaba sarfetmekteyiz. Kellik artık sizler için bir sorun değil" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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