Şehidin vasiyet ettiği kitap tamamlandı

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaki arama- tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sözleşmeli er Muhittin Talha Çalışkan, 22 Mart 2018 günü şehit oldu. Şehit erin, "Beyza'ya verdiğim yazıların, defterlerin kitap haline getirilmesini, kitabın isminin 'Vasiyetname' olmasını ve 'anonim' olarak yazılmasını istiyorum" diye vasiyet yazdığı ortaya çıktı.

Vasiyeti yerine getirmek için de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan edebiyat öğretmenleri Hasan Basri Tekin ve Mehmet Akif Eseroğlu ile Türkçe öğretmeni Tuğrul Batur, Burdur Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Hale Nur Seval, bilgisayar öğretim teknolojileri öğretmeni Murat Kıraçi kolları sıvadı. Şehidin tüm yazıları,

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteği, Fransa'da yaşayan Ali Dur'un maddi katkılarıyla 'Şehidimizden Yadigar Muhittin Talha Çalışkan' adı verilen kitapta toplandı.

Baskısı yapılan kitap, Şehit Muhittin Talha Çalışkan'ın dayısı Hasan Uyar tarafından Bucak Belediye Başkanı AK Parti'li Emrullah Ünal'a hediye edildi. Başkan Ünal, "Şehidimizin ismini yaşatmak için ilçemizde bir okulumuza ve bir caddeye adını verdik. Şehidimizin isminin ölümsüzleştiren ve vasiyetindeki yazıların kitaba dönüştürülmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün yatağımızda rahat yatabiliyorsak, bunu Muhittin Talha gibi şehitlerimize borçluyuz" dedi.