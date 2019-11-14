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Alman uyruklu 7 terörist daha sınır dışı edildi

Türkiye'den sınır dışı edilen Alman uyruklu yabancı terörist savaşçılar Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.
 14 Kasım 2019 21:00
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Alman uyruklu 7 terörist daha sınır dışı edildi

Türkiye'den sınır dışı edilen Alman uyruklu yabancı terörist savaşçılar Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Irak kökenli Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçı (YTS), İstanbul'dan THY'ye ait tarifeli uçakla Berlin Tegel Havalimanı'na ulaştı.

YTS'lerin uçaktan iner inmez polis minibüsüne bindirildiği ve kimlik tespitiyle sınır dışı kabul işleminin yapılacağı öğrenildi.

Alman medyası, sınır dışı edilen YTS'lerin Irak kökenli Alman vatandaşı olduklarını ve Aşağı Saksonya'nın Hildesheim kentinde ikametleri bulunduğunu yazdı.

Sınır dışı edilenlerin, Almanya'da durumlarının ne olacağı, mahkemeye çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz netlik kazanmadı.
Anadolu Ajansı
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