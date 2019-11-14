Alman uyruklu 7 terörist daha sınır dışı edildi
Türkiye'den sınır dışı edilen Alman uyruklu yabancı terörist savaşçılar Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.
|14 Kasım 2019 21:00
|Yazdır
Türkiye'den sınır dışı edilen Alman uyruklu yabancı terörist savaşçılar Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.
Irak kökenli Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçı (YTS), İstanbul'dan THY'ye ait tarifeli uçakla Berlin Tegel Havalimanı'na ulaştı.
YTS'lerin uçaktan iner inmez polis minibüsüne bindirildiği ve kimlik tespitiyle sınır dışı kabul işleminin yapılacağı öğrenildi.
Alman medyası, sınır dışı edilen YTS'lerin Irak kökenli Alman vatandaşı olduklarını ve Aşağı Saksonya'nın Hildesheim kentinde ikametleri bulunduğunu yazdı.
Sınır dışı edilenlerin, Almanya'da durumlarının ne olacağı, mahkemeye çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz netlik kazanmadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
14 Kasım 2019 19:47
|FETÖ'den gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı
14 Kasım 2019 19:43
|Öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı
14 Kasım 2019 19:04
|Akıncı Üssü davasında sanıklar tahliye talep etti
14 Kasım 2019 18:41
|Artvin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
14 Kasım 2019 18:07
|DEAŞ'lı 6 terörist sınır dışı edildi
14 Kasım 2019 17:12
|FETÖ'nün 'askeri öğrenci sorumlusu'na hapis
14 Kasım 2019 15:30
|KHK ile ihraç edilen eski hakimden ByLock çıktı
14 Kasım 2019 14:37
|Eski emniyet müdürü FETÖ'den beraat etti
14 Kasım 2019 14:35
|8 yabancı terörist daha ülkelerine gönderilecek
14 Kasım 2019 14:30