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Tarlada giydiği şalvarın üreticisi oldu

Adana'da 5 yıl mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Besime Dalmızrak, memleketi Elazığ'a dönerek açtığı atölyede, tarlada giydiği şalvardan ayda 20 bin adet üretiyor.
 14 Kasım 2019 21:04
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Tarlada giydiği şalvarın üreticisi oldu

Adana'da 5 yıl tarım işçisi olarak çalışan Elazığlı Besime Dalmızrak (47), tarlada giydiği şalvarın üreticisi oldu.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, 15 yaşında evlendirilen Dalmızrak, geçim sıkıntısı yaşayınca çalışmak için eşi ile Adana'ya gitti.

Adana'da 5 yıl tarım işçisi olarak çalışan Dalmızrak, eşinden ayrıldıktan sonra kızı ile geçimini sağlamak için, borçla aldığı örgü makinesi ile evinde patik ve lif yapmaya başladı.

Bir süre geçimini lif ve patik satarak sağlayan Dalmızrak, 25 yıl önce döndüğü memleketi Elazığ'da makine sayısını artırarak atölye kurdu.

Atölyesinde, bir zamanlar tarlada giydiği şalvardan ayda 20 bin adet üreten ve Türkiye'nin farklı illerine satan Dalmızrak, siparişe göre 15 ila 25 kadına da istihdam sağlıyor.

2009 yılında Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD) tarafından "yılın iş kadını" seçilen Dalmızrak, azmi ve başarısıyla takdir görüyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerine yöreye özgü şalvar

Dalmızrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'a döndükten sonra hazırladığı ürünlere ilgi çoğalınca bir makine daha aldığını, siparişlerin artması üzerine atölye açtığını aktardı.

Zamanla makine sayısının 8'e yükseldiğini belirten Dalmızrak, Elazığ'ın yanı sıra çevre illerde de pazar arayışına girdiğini kaydetti.

Bir müşterisinin önerisiyle şalvar üretimine başladığını ifade eden Dalmızrak, "18 çeşit şalvar dikiyoruz. Her yörenin kendine has bir modeli var. Sipariş üzerine dikip, gönderiyoruz. İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Nevşehir, Mardin, Edirne'ye de şalvar gönderiyoruz. Hem çeşitli yörelere ait hem de modern şalvarlar üretiyoruz." dedi.

Dalmızrak, makine kullanmasını dahi bilmeden girdiği bu işin tüm inceliklerini kısa sürede öğrendiğini aktararak, "Artık makineleri dahi tamir eder hale geldim. Halk Eğitim Merkezlerinden dahi beni tamirci diye çağırıyorlardı. Örgü, dikiş ve overlok makinelerinin tamirini de gidiyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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