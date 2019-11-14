Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezası 3'e indirildi
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezasını 3'e indirdi.
|14 Kasım 2019 21:29
|Yazdır
Türkiye Futbol Federasyonu'dan (TFF) yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında kırmızı kart gören Sergen Yalçın'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 4 maç men ve 26 bin lira para cezasının, 3 maç men ve 21 bin 700 lira olarak düzeltilmesine karar verdiği bildirildi.
Tahkim Kurulunun, Fenerbahçe'nin 120 bin, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un 50 bin ile Trabzonspor'un 100 bin, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 150 bin ve yöneticisi Ömer Sağıroğlu'nun 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin liralık para cezasını ise onadığı aktarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|A Milliler, EURO 2020'ye katılmayı garantiledi
14 Kasım 2019 21:49
|GS TV yayınında büyük hata! Yayın açık kaldı
14 Kasım 2019 09:47
|Galatasaray'da 'Kayyum' tehlikesi!
12 Kasım 2019 09:03
|Ryan Babel ve Pascal Nouma arasındaki gerilim tırmanıyor!
11 Kasım 2019 11:28
|Galatasaray seçime gidiyor!
11 Kasım 2019 09:31
|Beşiktaş evinde tam 1 yıldır kaybetmiyor
10 Kasım 2019 20:33
|Trabzonspor, Süper Lig'de 2 hafta sonra kazandı
10 Kasım 2019 19:21
|Galatasaray, Gaziantep'te yara sardı!
09 Kasım 2019 22:08
|2022 Dünya Kupası benim için final olacak
09 Kasım 2019 09:01
|Trabzon'un gençleri rakibine direnemedi
07 Kasım 2019 23:14