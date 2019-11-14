1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor

Gaziantep'te saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kaldığı düşünülen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları yaklaşık 7 saattir aralıksız sürüyor.
 14 Kasım 2019 21:44
Yazdır
Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor

Gaziantep'te saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kaldığı düşünülen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları yaklaşık 7 saattir aralıksız sürüyor.

Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde inşa edilen bir caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 6 saattir devam eden arama çalışmalarına UMKE, AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri ile çok sayıda vatandaş destek veriyor.

Arama çalışmalarına termal kamera destekli polis özel harekat ekipleri de destek verirken arama kurtarma köpekleri de bölgede hazır bekletiliyor. Enkaz altında yeri tespit edilmeye çalışılan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın yakınları da endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Öte yandan polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı
14 Kasım 2019 19:40		 Doktorlar şüphelendi, poşet içinde bebek cesedi bulundu
14 Kasım 2019 17:38
Cem Küçük, 'Mavi Marmara'dan hakim karşısına çıktı
14 Kasım 2019 16:02		 Türkiye'de yıllık ortalama 23 bin deprem oluyor
14 Kasım 2019 11:27
Karnesiz ilk ara tatil başlıyor
14 Kasım 2019 10:01		 Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı
14 Kasım 2019 08:01
Kum hırsızlığına kim göz yumuyor
14 Kasım 2019 07:05		 Şanlıurfa Valiliği: 14 askerimiz yaralandı
13 Kasım 2019 23:26
7 yaşındaki çocuk tramvay ile peron arasına sıkıştı
13 Kasım 2019 22:17		 Babaya acı veda! Feryadı yürekleri dağladı
13 Kasım 2019 21:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:09 - TBMM Genel Kurulunda 'kayyum' tartışması21:54 - Bu haber tüm kiracıları ilgilendiriyor21:49 - A Milliler, EURO 2020'ye katılmayı garantiledi21:44 - Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor21:39 - '8,3 milyon kişinin diyabet tedavisi karşılandı'21:34 - Kayseri'nin bilinmeyen lezzetleri görücüye çıkıyor21:29 - Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezası 3'e indirildi21:24 - Depremden doğan Suuçtu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği21:19 - Turistlerin en çok ilgi gösterdiği iller belli oldu21:14 - Türk mühendis, ABD'de ölü bulundu
21:10 - Bekarlar Günü'nde en çok cep telefonu satıldı21:04 - Tarlada giydiği şalvarın üreticisi oldu21:00 - Alman uyruklu 7 terörist daha sınır dışı edildi20:54 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçında20:49 - Aile Bakanlığı: Personel ve müdür açığa alındı20:44 - Cinsel saldırıdan yargılanıyordu! Çektiği video kurtardı20:40 - Ahmet Altan'ın tahliye talebi reddedildi20:36 - Rabia Naz'ın babası mahkemeye sevk edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
'Ankesör' bu 8 kritere uyarsa FETÖ delili sayılacak
Sağlık Bakanı'ndan 'atama' açıklaması
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
O ilde sağlık çalışanlarının hesaplarına tek seferde 6 bin 852 TL yatacak
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!
'İdari yargı, KHK'daki sorunu bir yıl içinde çözecektir'
Futbolcu olacaktı, öğretmenin şaplağı ile vali oldu
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
AK Parti'de 'kongre' istifaları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 3
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
neyim var portalı 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
dindar bir gençlik istiyorum 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 3
zaten amerika'nın yarısı türk 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 2
sakın gelme 2
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Kepez Hizmet Grubları Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam