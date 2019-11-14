Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor
|14 Kasım 2019 21:44
|Yazdır
Gaziantep'te saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kaldığı düşünülen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları yaklaşık 7 saattir aralıksız sürüyor.
Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde inşa edilen bir caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 6 saattir devam eden arama çalışmalarına UMKE, AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri ile çok sayıda vatandaş destek veriyor.
Arama çalışmalarına termal kamera destekli polis özel harekat ekipleri de destek verirken arama kurtarma köpekleri de bölgede hazır bekletiliyor. Enkaz altında yeri tespit edilmeye çalışılan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın yakınları da endişeli bekleyişini sürdürüyor.
Öte yandan polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı
14 Kasım 2019 19:40
|Doktorlar şüphelendi, poşet içinde bebek cesedi bulundu
14 Kasım 2019 17:38
|Cem Küçük, 'Mavi Marmara'dan hakim karşısına çıktı
14 Kasım 2019 16:02
|Türkiye'de yıllık ortalama 23 bin deprem oluyor
14 Kasım 2019 11:27
|Karnesiz ilk ara tatil başlıyor
14 Kasım 2019 10:01
|Ankara'da doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı
14 Kasım 2019 08:01
|Kum hırsızlığına kim göz yumuyor
14 Kasım 2019 07:05
|Şanlıurfa Valiliği: 14 askerimiz yaralandı
13 Kasım 2019 23:26
|7 yaşındaki çocuk tramvay ile peron arasına sıkıştı
13 Kasım 2019 22:17
|Babaya acı veda! Feryadı yürekleri dağladı
13 Kasım 2019 21:38