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A Milliler, EURO 2020'ye katılmayı garantiledi

A Milli Futbol Takımı,Türk Telekom Stadyumu'nda EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile mücadele etti. Müsabaka 0-0 sona erdi.
 14 Kasım 2019 21:49
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A Milliler, EURO 2020'ye katılmayı garantiledi

A Milli Futbol Takımı,Türk Telekom Stadyumu'nda EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile mücadele etti. Müsabaka 0-0 sona erdi.

Kritik maçta Türkiye aldığı beraberlikle Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Karşılaşmanın 7. dakikasında Ozan Tufan sarı kart gören isim oldu. 30. dakikada Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu auta çıktı. İzlanda'da Traustason, 35. dakikada sarı kart gördü. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. 53. dakikada Burak Yılmaz'ın ortası üst direkte taca çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş hakeme itirazdan 56. dakikada sarı kart gördü. 80. dakikada Cengiz Ünder yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı. 82. dakikada kalemizde büyük tehlike yaşadık. Merih Demiral topu son anda çizgiden çıkardı. 87. dakikada Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkarken yerine Kaan Ayhan dahil oldu.

Kalan dakikalarda gol olmayınca maç 0-0 sona erdi.

Memurlar.Net
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