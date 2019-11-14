1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM Genel Kurulunda 'kayyum' tartışması

Yeni vergi düzenlemesinin görüşüldüğü Genel Kurulda, HDP ile MHP milletvekilleri arasında "kayyum" tartışması yaşandı
 14 Kasım 2019 22:09
Yazdır
TBMM Genel Kurulunda 'kayyum' tartışması

TBMM Genel Kurulunda, HDP ile MHP milletvekilleri arasında "kayyum" tartışması yaşandı.

Genel Kurulda, yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin maddeleri üzerinde söz alan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, "Size göre Kürtler ve kadınlar yönetemez. Ne Kürtleri ne de kadınları yok edebilirsiniz. Sizin sorununuz, 'Bizden başka kimse yönetemez.' politikasıdır. Gurur duyulması gereken eş başkanlık sistemi mevcut iktidar tarafından illegalize edilmek isteniyor." diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Türkiye'de Türk-Kürt çatışması varmış gibi konuşmaların yapılması dikkat çekicidir. Bu, sistematik bir propaganda çalışmasıdır." dedi.

Bülbül, kayyum atanan HDP'li belediyelere ilişkin, "Belediyelerde partililerinizin başına gelenleri herkes çok iyi biliyor. Sizler PKK'lıların anıt mezarlarını, adeta şehitliklerini yapmaya çalıştınız. Birçok masum insanın canına kıyanları kutsadınız, başınızın tepesine koydunuz. Şu an o muamelelerinizin bedelini ödüyorsunuz. PKK'lıların karşısında hazır ola geçenlerin haksızlığa uğruyormuş gibi konuşmasını kesinlikle kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayyumların yaptığı birtakım hatalar varsa hukuk önünde hesap vermeleri gerektiğini söyleyen Bülbül, "Bu noktada gereken muamele neyse, yargı ve idari olarak da gereken neyse sonuna kadar yapılmalıdır. Bu noktada en ufak bir tereddüt yoktur ama o belediyelerin önceki halini de cümle alem, bu memleket biliyor. Bu belediyelerde PKK'ya nasıl yardım, yataklık yapıldığını da hepimiz çok iyi biliyoruz. Devleti ve Türk milletini kandıramazsınız." değerlendirmesini yaptı.

Bülbül'ün sözleri, MHP ve AK Parti milletvekillerinden alkış aldı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "İnsanların iradelerinin yok sayılması ve gasbedilmesi, açıkça çalınması için planlanmış bir darbeden söz ediyoruz. Bunun nesini savunuyorsunuz?" diye sordu.

İnsanların seçme ve seçilme hakkının gasbedildiğini ileri süren Oluç, "Biz bunu konuştuğumuz zaman niye böyle celalleniyorsunuz? Çünkü bunu savunamıyorsunuz. Bunun savunulacak bir yanı yok. Bu yüzden 'hukuka, demokratik teamüllere, uluslararası demokratik sözleşmelere uygun davranılsın' diyoruz. Bunu da söylemeye devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, milletvekillerini uyararak görüşmelere devam edilmesini istedi.

MHP ile HDP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmaların devam etmesi üzerine Sancar, birleşime ara verdi.

Genel Kurulda, teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'8,3 milyon kişinin diyabet tedavisi karşılandı'
14 Kasım 2019 21:39		 Turistlerin en çok ilgi gösterdiği iller belli oldu
14 Kasım 2019 21:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçında
14 Kasım 2019 20:54		 Belediye Meclisi'nde partililer arasında gerginlik
14 Kasım 2019 20:32
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
14 Kasım 2019 19:51		 İmamoğlu, Londra Belediye Başkanı ile görüştü
14 Kasım 2019 19:36
Erdoğan: Kıbrıs'ın yanında yer almaya devam edeceğiz
14 Kasım 2019 19:28		 Erdoğan: Graham'a gerekenleri söyledim, dersini aldı
14 Kasım 2019 19:16
İLBANK'tan '10 milyonluk konukevi' iddiasına yalanlama
14 Kasım 2019 19:12		 İBB Meclisinde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
14 Kasım 2019 18:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:09 - TBMM Genel Kurulunda 'kayyum' tartışması21:54 - Bu haber tüm kiracıları ilgilendiriyor21:49 - A Milliler, EURO 2020'ye katılmayı garantiledi21:44 - Göçük altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor21:39 - '8,3 milyon kişinin diyabet tedavisi karşılandı'21:34 - Kayseri'nin bilinmeyen lezzetleri görücüye çıkıyor21:29 - Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezası 3'e indirildi21:24 - Depremden doğan Suuçtu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği21:19 - Turistlerin en çok ilgi gösterdiği iller belli oldu21:14 - Türk mühendis, ABD'de ölü bulundu
21:10 - Bekarlar Günü'nde en çok cep telefonu satıldı21:04 - Tarlada giydiği şalvarın üreticisi oldu21:00 - Alman uyruklu 7 terörist daha sınır dışı edildi20:54 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçında20:49 - Aile Bakanlığı: Personel ve müdür açığa alındı20:44 - Cinsel saldırıdan yargılanıyordu! Çektiği video kurtardı20:40 - Ahmet Altan'ın tahliye talebi reddedildi20:36 - Rabia Naz'ın babası mahkemeye sevk edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
'Ankesör' bu 8 kritere uyarsa FETÖ delili sayılacak
Sağlık Bakanı'ndan 'atama' açıklaması
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
O ilde sağlık çalışanlarının hesaplarına tek seferde 6 bin 852 TL yatacak
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!
'İdari yargı, KHK'daki sorunu bir yıl içinde çözecektir'
Futbolcu olacaktı, öğretmenin şaplağı ile vali oldu
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
AK Parti'de 'kongre' istifaları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
izlanda milli takımını havaalanında karşılama sorunsalı 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 2
neyim var portalı 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 3
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 3
sakın gelme 2
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Kepez Hizmet Grubları Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam