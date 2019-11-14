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Öğrenci velisi tartıştığı servis şoförünü silahla yaraladı
Karaman'da bir veli oğlunun servis şoförlüğünü yapan şahsı silahla vurarak yaraladı.
|14 Kasım 2019 22:20
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Karaman'da bir veli oğlunun servis şoförlüğünü yapan şahsı silahla vurarak yaraladı.
İddiaya göre, öğrenci velisi Hüseyin Konurat (44), Bahçelievler Mahallesi 1129. sokakta bulunan bir halı sahanın yanında oğlunun servis şoförlüğünü yapan Nasuh Fındıklı (44) ile servis ücreti konusunda tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Konurat, silahla Fındıklı'yı omzundan yaralayarak kaçtı.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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