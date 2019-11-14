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İkiz plakayla servis minibüsçülüğüne 8 bin 960 lira ceza

Edirne'de polis tarafından biri trafikten çekili olan 2 minibüse ikiz plaka takarak, bir tekstil firmasının işçilerini taşıdığı belirlenen Y.G.'ye 8 bin 960 lira ceza kesilirken, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı.
 14 Kasım 2019 22:26
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İkiz plakayla servis minibüsçülüğüne 8 bin 960 lira ceza

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları denetimde aynı plakaları taşıyan 2 servis minibüsünü durdurdu. Yapılan incelemede, araçların sahibi Y.G.'nin biri trafikten çekili olan 2 minibüse ikiz plaka takarak, bir tekstil firmasının işçilerini taşıdığını belirledi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Üzerine ikiz plaka takıldığı ve trafikten çekili olduğu belirlenen araç trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

ARAÇ SAHİBİNE 8 BİN 960 LİRA CEZA KESİLDİ

Araçların sahibi Y.G.'ye 8 bin 960 lira ceza kesilirken, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı.
DHA
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