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Soylu, Rabia Naz için Cüneyt Özdemir'i aradı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rabia Naz olayıyla ilgili olarak sosyal medyada paylaşımlarda bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir'i aradı
 14 Kasım 2019 22:31
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Soylu, Rabia Naz için Cüneyt Özdemir'i aradı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rabia Naz olayıyla ilgili olarak sosyal medyada paylaşımlarda bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir'i aradı.

Soylu, baba Şaban Vatan'ın kendisine yönelik hakaretleri sineye çekebileceğini ancak kimsenin bir tanığı zorla alıkoyamayacağı, ifadesini değiştirmek için tehdit edemeyeceği veya işkence yapamayacağını belirtti.

Giresun Valiliği bugün yaptığı açıklamada, baba Şaban Vatan ve 3 kişinin bir tanıdığı bir yere kapatarak, ifadesini değiştirmek için işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İşte Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Yaptığı açıklama üzerine Cüneyt Özdemir'i aradım. TBMM Araştırma Komisyonu'nun ismi kullanılıp kandırılarak olay yerine getirilen müştekinin tehdit, şiddet görerek, zorla alıkonularak ifadesinden vazgeçirilmeye çalışıldığı iddiasına devletin kayıtsız kalamayacağını ve gereğinin yerine getirilmesinin hukuk devletinin görevi olduğunu söyledim.

Aylardan beri bu meseleyi takip ediyorum. Kimse bu meseleye korkudan girmek istemiyor. Girenleri de sosyal medyada ya marjinaller ya da yüreği acıyanlar tepkiyle susturuyorlar.

Gördüğüm şudur; Yargı emniyet adli tıp herkes görevini yapıyor.

Buradan çıkarılmak istenen hedeflenen sonuç şudur; Rabia Naz kızımız üzerinden yargı, emniyet, tüm kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor.

Söyledim tekrar söylüyorum. Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık. Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye'de bir güç yok. Böyle bir vicdan da yok. Bu konu sosyal medyanın malzemesi değil adaletin işidir.

Şaban Vatan şahsıma da defalarca hakaret etmesine rağmen hep acısına, yaşadıklarına yordum. Ancak son olay araştırılması, irdelenmesi gereken başka bir boyuta taşındı.

Kimsenin kendisini hakim savcı yerine koyup başkasının kişilik haklarını ihlal etmeye, zorla alıkoymaya, ifadesini değiştirmesi için tehdit etmeye ve işkence yapmaya hakkı yoktur. Hukuk doğrusunu yapmaktadır."

Rabia Naz'ın babası mahkemeye sevk edildi
Memurlar.Net
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