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Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi olarak görevine başladı.
 14 Kasım 2019 22:37
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Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi olarak görevine başladı.

Bağış, ilk olarak Çekya'nın Pardubice kentindeki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya cephesinde şehit düşen Türk askerlerinin anısına yapılan şehitliğe gerçekleştirdiği ziyarette Büyükelçi Bağış'a eşi Beyhan Bağış, Türkiye'nin Prag Askeri Ataşesi Albay Şevket Aktay'ın yanı sıra Türk vatandaşları da eşlik etti.

Ülkedeki üç önemli şehitlikten biri olan Pardubice Türk Şehitliğine çelenk koyan ve saygı duruşunda bulunan Bağış, burada yaptığı konuşmada, "Şehitlerimiz bir zamanlar savaştıkları Rus askerleri ile karşılıklı yatıyor." dedi.

Bağış, göreve başlarken ziyaret ettiği şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, Çekya sınırları içerisindeki diğer şehitlikleri de ilk fırsatta ziyaret edeceğini vurguladı.

Bağış, şehitlik ziyaretinin ardından, Çekya Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Marketa Sarbochova'ya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan güven mektubunun örneğini vererek, resmi temaslarına başladı.

İlk diplomatik temas olarak Belçika Büyükelçiliğince düzenlenen Belçika Ulusal Günü'ne katılan Bağış, burada Çekya Başbakanı Andrej Babis ile de görüştü.
Anadolu Ajansı
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