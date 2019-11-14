Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli maçı değerlendirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek defansta gerek ofansif olarak da gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Bundan dolayı başta Şenol Hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Federasyonumuzun başkan ve yönetimini tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak şampiyonaya gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Erdoğan, maç çıkışı TRT'ye değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, ABD ziyareti dönüşü maça geldiğini anımsatarak, "Öncelikle gerçekten uzun ve yorucu bir yolculuk ama her şeyden önce milli maçımızı özellikle izleyelim istedik. Bu anı beraber yaşayalım istedik. Önümüzde bir Andorra maçı var. Andorra maçıyla beraber Fransa'yla yarışıyoruz." diye konuştu.

Grupta rakibimiz Fransa'nın da maçları olduğunu belirten Erdoğan, "Bu akşam öyle ya da böyle bir puanı aldık. Bununla birlikte de Fransa'nın maçı ne olur bilemiyoruz. Onların maçı da saat olarak geç başlıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, çok genç ve dinamik bir takımımız olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Gerek defansta gerek ofansif olarak da gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Bundan dolayı başta Şenol Hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Federasyonumuzun başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Şimdi son maçı da hayırlısıyla başarıp, ondan sonra yolumuza devam edelim diyorum. Milletimiz için hayırlı olsun."