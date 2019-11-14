1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli maçı değerlendirdi

"Gerek defansta gerek ofansif olarak da gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Bundan dolayı başta Şenol Hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Federasyonumuzun başkan ve yönetimini tebrik ediyorum"
 14 Kasım 2019 22:43
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli maçı değerlendirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek defansta gerek ofansif olarak da gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Bundan dolayı başta Şenol Hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Federasyonumuzun başkan ve yönetimini tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak şampiyonaya gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Erdoğan, maç çıkışı TRT'ye değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, ABD ziyareti dönüşü maça geldiğini anımsatarak, "Öncelikle gerçekten uzun ve yorucu bir yolculuk ama her şeyden önce milli maçımızı özellikle izleyelim istedik. Bu anı beraber yaşayalım istedik. Önümüzde bir Andorra maçı var. Andorra maçıyla beraber Fransa'yla yarışıyoruz." diye konuştu.

Grupta rakibimiz Fransa'nın da maçları olduğunu belirten Erdoğan, "Bu akşam öyle ya da böyle bir puanı aldık. Bununla birlikte de Fransa'nın maçı ne olur bilemiyoruz. Onların maçı da saat olarak geç başlıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, çok genç ve dinamik bir takımımız olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Gerek defansta gerek ofansif olarak da gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Bundan dolayı başta Şenol Hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Federasyonumuzun başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Şimdi son maçı da hayırlısıyla başarıp, ondan sonra yolumuza devam edelim diyorum. Milletimiz için hayırlı olsun."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Sözleşmeli personeli ilgilendiren yönetmelik hazırlanıyor'
14 Kasım 2019 23:52		 Trabzonluya 'Sizi biz Müslüman yaptık' diyen başkan özür diledi
14 Kasım 2019 23:39
Putin: Türkiye ile Suriye konusunda anlaştık
14 Kasım 2019 22:50		 Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı
14 Kasım 2019 22:37
Soylu, Rabia Naz için Cüneyt Özdemir'i aradı
14 Kasım 2019 22:31		 TBMM Genel Kurulunda 'kayyum' tartışması
14 Kasım 2019 22:09
'8,3 milyon kişinin diyabet tedavisi karşılandı'
14 Kasım 2019 21:39		 Turistlerin en çok ilgi gösterdiği iller belli oldu
14 Kasım 2019 21:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçında
14 Kasım 2019 20:54		 Belediye Meclisi'nde partililer arasında gerginlik
14 Kasım 2019 20:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:52 - 'Sözleşmeli personeli ilgilendiren yönetmelik hazırlanıyor'23:48 - Yeni vergi düzenlemesinin ilk 10 maddesi kabul edildi23:46 - Yeni kimliklerle, ATM'den para çekilebilecek23:39 - Trabzonluya 'Sizi biz Müslüman yaptık' diyen başkan özür diledi23:31 - Akrabalarını toplayıp Zabıta Müdürlüğü'nü bastı23:26 - 'Google milyonlarca kişinin sağlık verilerini topluyor'23:20 - Taşımalı eğitim öğrencilerinin yemeği öğretmenevinden23:14 - 1'i eski ilçe başkanı, 10 CHP'liye beraat kararı23:02 - Lise öğrencileri üretip, 3 ülkeye ihraç ediyor22:56 - Bitlis'te köy köy gezip çocuklara hediye dağıtıyorlar
22:50 - Putin: Türkiye ile Suriye konusunda anlaştık22:43 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli maçı değerlendirdi22:37 - Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı22:31 - Soylu, Rabia Naz için Cüneyt Özdemir'i aradı22:26 - İkiz plakayla servis minibüsçülüğüne 8 bin 960 lira ceza22:20 - Öğrenci velisi tartıştığı servis şoförünü silahla yaraladı22:09 - TBMM Genel Kurulunda 'kayyum' tartışması21:54 - Yargıtay'dan, vadesinde ödenmeyen kira için önemli karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
'Ankesör' bu 8 kritere uyarsa FETÖ delili sayılacak
Sağlık Bakanı'ndan 'atama' açıklaması
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
O ilde sağlık çalışanlarının hesaplarına tek seferde 6 bin 852 TL yatacak
Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!
'İdari yargı, KHK'daki sorunu bir yıl içinde çözecektir'
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Futbolcu olacaktı, öğretmenin şaplağı ile vali oldu
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
AK Parti'de 'kongre' istifaları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zaten amerika'nın yarısı türk 1
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 1
sürpriz kutusu 1
SAADET ÖĞRETMEN 1
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 3
Stockholm sendromu 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 1
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 3
neyim var portalı 1
izlanda milli takımını havaalanında karşılama sorunsalı 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Kepez Hizmet Grubları Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam