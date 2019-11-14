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Lise öğrencileri üretip, 3 ülkeye ihraç ediyor

Bursa'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (Tematik Lise) üretilen 16 çeşit oyuncak, İran, Azerbaycan ve Kırgızistan'a ihraç ediliyor.
 14 Kasım 2019 23:02
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Lise öğrencileri üretip, 3 ülkeye ihraç ediyor

Bursa'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (Tematik Lise) üretilen 16 çeşit oyuncak, İran, Azerbaycan ve Kırgızistan'a ihraç ediliyor. Kendi tasarımları olan patentli oyuncak modeline sahip olan Tematik Lisesi öğrencileri, hem öğreniyor hem de para kazanıyor. 8 ayda 700 bin lira ciro yapan öğrenciler, hedeflerinin 1 milyon lira olduğunu söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen 16 çeşit oyuncak, İran, Azerbaycan ve Kırgızistan gibi ülkelere ihraç ediliyor. Kendi tasarımları olan patentli oyuncak modeline sahip olan öğrenciler, öğrenirken para kazanıyor. Konuya ilişkin konuşan Lise Müdürü Şenol Yoğurtçu, Lisemiz, Türkiye'de kurulan 13 tematik liseden biridir. Bakanlığımız, okulumuza önem vermektedir. Bu bağlamda Türkiye genelinde gerçekleştirilen ahşap oyuncak projesi var. Bu proje kapsamında Türkiye genelindeki 4 okuldan biriyiz. Okulumuz 2 yıllık okul olmasına rağmen önemi gerçekten çok büyük. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel işlere imza atıyoruz. Bu oyuncaklardan iki tanesi bize patentli. Kendimiz ürettiködiye konuştu.

3 ÜLKEYE, OYUNCAK İHRACATI

Oyuncak ihracatına dair konuşan Yoğurtçu, Bir dükkanımız var. Bununla da Türkiye geneline pazara çıkıyoruz. Ürettiğimiz oyuncaklar Türkiye genelindeki oyuncak firmalarına gönderiliyor. Onlar aracılığıyla da yurtdışına ihraç edilmekte. İran, Azerbaycan ve Kırgızistan ülkelerine oyuncak ihraç ediyoruz. Okulumuzun sadece oyuncak üreten bir okulmuş gibi lanse edilmesini istemiyoruz. Oyuncak üretirken, okul donatımları ve mobilya sektörüyle ilgili üretim de yapıyoruz. Şu anda Bursa'da 2019 yılında yapılan ilk ve ortaokulların donatım malzemeleri de okulumuzda üretilmektedirö dedi.

HEDEF, 1 MİLYON LİRA KAZANÇ SAĞLAMAK

Mart ayından bu güne kadar 700 bin lira ciro yaptıklarını belirten Yoğurtçu, okulun bir fabrika gibi çalıştığının da altını çizerek, bu yıl sonunda ciro hedeflerinin 1 Milyon TL olduğunu da sözlerine ekledi. Öğrencilerden Fatma Alpdoğan ise, Oyuncak üretimi yapıyoruz. Ürettiklerimizi de yurtdışına ihraç ediyoruz. Döner sermaye kapsamında hem eğitim görüyoruz hem de harçlığımızı çıkararak ailemize yük olmuyoruzö dedi.

GÖRÜN

DHA
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