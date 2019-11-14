1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1'i eski ilçe başkanı, 10 CHP'liye beraat kararı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 2016 yılında, Ankara Tren Garı'ndaki patlama sonrası yaptıkları "teröre lanet" konulu basın açıklamasının ardından haklarında geçtiğimiz Temmuz ayında "Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri" kanunu kapsamında dava açılan, aralarında eski CHP Lüleburgaz ilçe başkanı Özgür Kaya'nın da bulunduğu 10 CHP'li yargılandığı davada beraat etti.
 14 Kasım 2019 23:14
Yazdır
1'i eski ilçe başkanı, 10 CHP'liye beraat kararı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 2016 yılında, Ankara Tren Garı'ndaki patlama sonrası yaptıkları "teröre lanet" konulu basın açıklamasının ardından haklarında geçtiğimiz Temmuz ayında "Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri" kanunu kapsamında dava açılan, aralarında eski CHP Lüleburgaz ilçe başkanı Özgür Kaya'nın da bulunduğu 10 CHP'li yargılandığı davada beraat etti.

Lüleburgaz'da 2016'nın Mart ayında Kongre Meydanı'nda Ankara Garı'ndaki patlamayla ilgili basın açıklaması yapan 10 CHP'linin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Muhalefet" suçlamasıyla Lüleburgaz 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılanması bugün başladı. Yargılamada aralarında eski ilçe başkanı Özgür Kaya ile dönemin ilçe başkan yardımcısı Bülent Metin'in de bulunduğu 10 kişinin tek tek savunması alındı. Sanıklar teröre karşı Türk bayrağıyla basın açıklaması yaptıklarını ve yürüyüş yapmadıklarını söyledi. Öte yandan sanıkların avukatlığını 18 avukat üstlenirken, mahkemede savunma yapan Avukat Emrah Arslan, 10 kişinin beraatini istedi. Kararı açıklayan hakim, sanıkların suç işlemediği yönünde görüş bildirerek, sanıkların beraatine karar verdi. Beraat kararı sonrası CHP'liler adına avukat Emrah Arslan Lüleburgaz Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında CHP Kırklareli milletvekilleri Turabi Kayan ile Vecdi Gündoğdu da hazır bulundu.

"Basın açıklaması bir haktır"

Arslan konuşmasının devamında şöyle konuştu:

"Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda çok net olarak ifade özgürlükleri vardır. Önceden herhangi bir bildirim yapılmaksızın gösteri, yürüyüş ve basın açıklamasının bir hak olduğu evrensel hukuk normlarıyla belirtilmiştir. Bu açılan davanın hem evrensel hukuk normlarına hem anayasaya hem de ilgili ceza kanununa aykırı olduğunu soruşturma aşamasında defalarca beyan etmiştik. Ancak arkadaşlarımızı mahkemeye getirmek zorunda kaldık. Sayın savcılarımız böyle uygun görmüş. Ancak bu memlekette gerçekten evrensel hukuk normlarına ve adalete inanan hakimlerin olduğunu hep beraber görüyoruz. Bugün de yaşadık. Sayın mahkeme de ilk celsede tüm deliller ve savunmalarımız doğrultusunda arkadaşlarımız hakkında ayrı ayrı beraat kararı vermiştir. Hepimize hayırlı olsun."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cinsel saldırıdan yargılanıyordu! Çektiği video kurtardı
14 Kasım 2019 20:44		 Ahmet Altan'ın tahliye talebi reddedildi
14 Kasım 2019 20:40
Rabia Naz'ın babası mahkemeye sevk edildi
14 Kasım 2019 20:36		 Cinsel istismar sanığa öğretmene 17,5 yıl hapis istemi
14 Kasım 2019 19:24
Öğretmeni öldüren öğrenciye 24 yıl hapis istemi
13 Kasım 2019 19:10		 Ahmet Altan, evinde gözaltına alındı
12 Kasım 2019 21:42
'Bir şeytanın eline düştüm' deyip intihar etmişti... Flaş gelişme
12 Kasım 2019 21:13		 Ambulans çalan şüpheliye istenen ceza belli oldu
12 Kasım 2019 20:10
Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
12 Kasım 2019 19:35		 Adnan Oktar suç örgütü davasına devam edildi
12 Kasım 2019 19:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:52 - 'Sözleşmeli personeli ilgilendiren yönetmelik hazırlanıyor'23:48 - Yeni vergi düzenlemesinin ilk 10 maddesi kabul edildi23:46 - Yeni kimliklerle, ATM'den para çekilebilecek23:39 - Trabzonluya 'Sizi biz Müslüman yaptık' diyen başkan özür diledi23:31 - Akrabalarını toplayıp Zabıta Müdürlüğü'nü bastı23:26 - 'Google milyonlarca kişinin sağlık verilerini topluyor'23:20 - Taşımalı eğitim öğrencilerinin yemeği öğretmenevinden23:14 - 1'i eski ilçe başkanı, 10 CHP'liye beraat kararı23:02 - Lise öğrencileri üretip, 3 ülkeye ihraç ediyor22:56 - Bitlis'te köy köy gezip çocuklara hediye dağıtıyorlar
22:50 - Putin: Türkiye ile Suriye konusunda anlaştık22:43 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli maçı değerlendirdi22:37 - Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı22:31 - Soylu, Rabia Naz için Cüneyt Özdemir'i aradı22:26 - İkiz plakayla servis minibüsçülüğüne 8 bin 960 lira ceza22:20 - Öğrenci velisi tartıştığı servis şoförünü silahla yaraladı22:09 - TBMM Genel Kurulunda 'kayyum' tartışması21:54 - Yargıtay'dan, vadesinde ödenmeyen kira için önemli karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğrencilerin, Atatürk posteri önünde secdeye vardığı görüntülerden rahatsız oldunuz mu?
ÇOK OKUNANLAR
'Ankesör' bu 8 kritere uyarsa FETÖ delili sayılacak
Sağlık Bakanı'ndan 'atama' açıklaması
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Erdoğan'ı güldürdü
O ilde sağlık çalışanlarının hesaplarına tek seferde 6 bin 852 TL yatacak
Atatürk'e secde görüntüleri, istisna bir olay değilmiş!
'İdari yargı, KHK'daki sorunu bir yıl içinde çözecektir'
Erdoğan: Mektubu sayın Başkana geri takdim ettim
Futbolcu olacaktı, öğretmenin şaplağı ile vali oldu
Üniversiteler yıl sonuna kadar 800 öğretim elemanı kadrosu ilan edecek
AK Parti'de 'kongre' istifaları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
neyim var portalı 1
izlanda milli takımını havaalanında karşılama sorunsalı 1
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
14.11.2019 türkiye vs izlanda maçı 3
cem yılmaz'ın haluk levent'e vurgun yaptılar demesi 3
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 2
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
zaten amerika'nın yarısı türk 1
şaban vatan'ın gözaltına alınması 1
Stockholm sendromu 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 2 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnşaat 1 İşçi Alacak
Gaziantep Araban Belediyesi 10 İşçi Alacak
Çanakkale Kepez Hizmet Grubları Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam