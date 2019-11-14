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Akrabalarını toplayıp Zabıta Müdürlüğü'nü bastı

IĞDIR'da zabıta memurları ile seyyar satıcıların araba kavgasını polis önledi.
 14 Kasım 2019 23:31
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Akrabalarını toplayıp Zabıta Müdürlüğü'nü bastı

IĞDIR'da zabıta memurları ile seyyar satıcıların araba kavgasını polis önledi.

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Kent merkezinde seyyar satıcılara izin vermeyen Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir satıcının aracına el koydu. Zabıta memurları, seyyar satıcının arabasını Hürriyet Caddesi'ndeki kuruma götürdü. El konulan arabasını geri almak isteyen seyyar satıcı, akrabaları ve arkadaşlarıyla Zabıta Müdürlüğü'ne gitti. Arabasını almak isteyen seyyar satıcı ve beraberindekiler zabıta ile tartıştı. Arabayı almak isteyen seyyar satıcı ve zabıta memurları arasındaki arbedeye olay yerine gelen polis müdahale etti. Polis ekipleri, seyyar satıcı ve yakınlarını zabıta müdürlüğü önünden uzaklaştırdı.

DHA
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