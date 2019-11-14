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Yeni kimliklerle, ATM'den para çekilebilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yaptığı çalışmayla yeni kimlik kartındaki çip aktif hale getirilecek. Tüm kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılacak. Yeni kimliklerle elektronik ortamda dokümanlar imzalanabilecek, ATM'lerden para çekilecek.
 14 Kasım 2019 23:46
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Yeni kimliklerle, ATM'den para çekilebilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, çipli kimlik kartlarının tüm kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılması için yönetmelik yayınlayacak. Dijital Dönüşüm Ofisi, bir süre önce dijital kimlik kartlarına sertifika eklenmesi için çalışma başlatmıştı.

Yeni kimlikle ATM'den para çekilebilecek

İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde yürütülen çalışmayla yeni kimliklerle elektronik ortamda dokümanlar imzalanabilecek, ATM'lerden para çekilecek, ödeme yapılacak.

Noterde de geçerli olacak

Noter ve sağlık hizmetleri alınabilecek. Uluslararası standartlarda elektronik imza altyapısına sahip olan kimlik kartlarının bu özelliği sayesinde her türlü elektronik imza işlemi, kimlik kartlarıyla yapılabilecek.

Uygulama ilk olarak pilot illerde uygulanacak

Elektronik imza atılmasına imkan veren kimlikler sayesinde elektronik ortamda imza gerektiren her türlü işlem internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu durumun kötü amaçlı kullanılmaması içinde pin ve biyometrik veri unsurları ile hem kimlik doğrulama hem de e-imza uygulaması yapılacak. Uygulamalar öncelikli olarak belirlenen pilot kurumlar ve illerde uygulanacak.

Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından ayrıca kritik alt yapılarda bilgi güvenliği yönetim sistemi hayata geçirilecek. Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarına yönelik tehditlere karşı siber istihbarat paylaşım ağı kurulacak. Siber tehdit istihbaratı sağlanan kaynaklar çoğaltılacak. Kamu kurumlarının Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber hazırlanacak. Yurt dışı kaynaklı siber saldırıları önlemek amacıyla Milli Elektronik Mesajlaşma Platformu'nun da kısa zaman içinde hayata geçirmeye de hazırlanıyor.
Memurlar.Net
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